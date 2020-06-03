***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.06.2020 17:57
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
Şirketimizin 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihli bilanço, gelir, öz kaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2020 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2020 itibari ile bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848837
BIST
17:44109.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.035,58
|Açılış
|: 108.926
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|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:446,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7687
En Düşük
6,6727
17:447,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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En Düşük
7,4561
17:44367,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
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|Açılış
|: 367,34
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.959.635
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.034.743
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.533.392
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.744.387
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.478.474
|% -6,80
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|924.269.506
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|THYAO
|12,56
|636.033.398
|% -0,40
|
|AEFES
|19,59
|543.344.135
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|ODAS
|2,09
|373.351.934
|% 5,03
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,44
|300.543.595
|% 0,83
|
|ADESE
|1,65
|196.235.715
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4570
|8,4994
|% 0,90
|
|Frank
|6,9810
|7,0230
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7915
|1,8005
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|