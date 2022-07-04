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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.07.2022 15:08
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022-10612
Açıklamalar

Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kurul toplantısında, şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Arsen Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.' nin  belirlenmesi kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla... 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041103


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Tam 6.535 6.611 21,00  
Yarım 3.199 3.233 11,00  
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