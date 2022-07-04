***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.07.2022 15:08
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
04.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.07.2022-10612
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kurul toplantısında, şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Arsen Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.' nin belirlenmesi kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041103
BIST
15:042.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,70
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
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2.475
En Düşük
2.456
15:0416,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0839
|Açılış
|: 16,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
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16,8384
En Düşük
16,7215
15:0417,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1302
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6178
En Düşük
17,4493
15:04977,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,43
|Açılış
|: 977,48
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler15:04
|OYAYO
|9,51
|9.216.980
|% 9,94
|
|BERA
|15,21
|292.894.255
|% 8,72
|
|KLKIM
|23,66
|110.981.702
|% 8,63
|
|MNDRS
|3,51
|23.904.589
|% 7,67
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|40,12
|65.829.888
|% -9,15
|
|MZHLD
|86,00
|17.527.670
|% -7,58
|
|MAKIM
|15,06
|143.005.938
|% -6,92
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|BMSCH
|11,14
|85.504.374
|% -4,30
|
|THYAO
|49,04
|1.686.304.934
|% -0,53
|
|KOZAL
|197,80
|1.357.897.428
|% 5,78
|
|SISE
|21,78
|1.006.836.847
|% 2,06
|
|EREGL
|26,70
|757.788.840
|% -1,33
|
|KOZAA
|28,68
|664.492.194
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,87
|566.534.143
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|268.168.066
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|276.757.053
|% 0,23
|
|TSKB
|2,02
|116.414.342
|% -1,46
|
|SISE
|21,78
|1.006.836.847
|% 2,06
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8287
|16,8384
|% 0,50
|
|Euro
|17,5961
|17,6091
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3966
|20,4989
|% 0,94
|
|Frank
|17,4622
|17,5674
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4710
|4,4934
|% 0,44
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,42
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.535
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,15
|