***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.06.2022Tescil Tarihi04.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.07.2022-10612AçıklamalarŞirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kurul toplantısında, şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Arsen Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.' nin belirlenmesi kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041103BIST