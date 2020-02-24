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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı Yazı İle Sermaye Piyasası Kurulu İzni Alınan Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Deks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Hamiline
DEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.02.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı yazısı ile Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Deks Yatırım A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine izin verildiği tarafımıza bildirilerek, onaylı duyuru metni tarafımıza iletilmiştir.
Birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulması istenen aşağıdaki belgeler ekte yayınlanmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla...
1- Kurul Onaylı Birleşmeye İlişkin Duyuru Metni
2- Birleşme Sözleşmesi
3-Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararları
4-Birleşmeye Taraf Şirketlerin 30.09.2019 Tarihli Solo ve Konsolide Mali Tabloları
5-Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Deks YKK.pdf - Diğer
EK: 3 Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 4 Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 5 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 6 Servet YKK.pdf - Diğer
EK: 7 Servet GYO-Solo-300919.pdf - Diğer
EK: 8 Servet GYO-Konsolide-30092019.pdf - Diğer
EK: 9 Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821203


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