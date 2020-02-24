***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı Yazı İle Sermaye Piyasası Kurulu İzni Alınan Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDeks Yatırım A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilineDEKS YATIRIM A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 1 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 1.010.276,17 0 0 1.010.276,17B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 50.989.723,83 0 0 50.989.723,83Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 52.000.000 TL 0 TL 0 TL 52.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.02.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı yazısı ile Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Deks Yatırım A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine izin verildiği tarafımıza bildirilerek, onaylı duyuru metni tarafımıza iletilmiştir.Birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulması istenen aşağıdaki belgeler ekte yayınlanmıştır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla...1- Kurul Onaylı Birleşmeye İlişkin Duyuru Metni2- Birleşme Sözleşmesi3-Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararları4-Birleşmeye Taraf Şirketlerin 30.09.2019 Tarihli Solo ve Konsolide Mali Tabloları5-Birleşme Sonrası Tahmini Açılış BilançosuBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Deks YKK.pdf - DiğerEK: 3 Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - DiğerEK: 4 Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - DiğerEK: 5 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 6 Servet YKK.pdf - DiğerEK: 7 Servet GYO-Solo-300919.pdf - DiğerEK: 8 Servet GYO-Konsolide-30092019.pdf - DiğerEK: 9 Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821203BIST