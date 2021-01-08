***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 19:10
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.01.2021
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan gayrimenkullerden Çelik Özer Endüstri Merkezi' ne ait 2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898563
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,77
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -11,26
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3561
|7,3611
|% 0,18
|
|Euro
|9,0198
|9,0328
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9702
|10,0202
|% 0,36
|
|Frank
|8,2974
|8,3474
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-52,37
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-11,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,31
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,17
|