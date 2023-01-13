***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:48
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Ankara Dikmen Eğitim Arsası' na ait 2022 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102108
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0542
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.154,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.154,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.156,27
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|13.157.771
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|788.935.187
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|924.723
|% 9,94
|
|HUNER
|10,30
|164.686.104
|% 9,93
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|TERA
|23,24
|22.707.586
|% -5,53
|
|MAKIM
|24,04
|39.733.558
|% -4,60
|
|BMSTL
|39,70
|39.593.587
|% -4,48
|
|SDTTR
|68,50
|788.935.187
|% 9,95
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|AHGAZ
|91,00
|272.243.656
|% -1,89
|
|PRDGS
|7,77
|216.204.653
|% 9,90
|
|KCAER
|18,31
|210.652.792
|% 8,73
|
|PRDGS
|7,77
|216.204.653
|% 9,90
|
|CONSE
|8,45
|174.814.923
|% 7,37
|
|HUNER
|10,30
|164.686.104
|% 9,93
|
|SEGYO
|2,22
|32.777.408
|% 1,37
|
|KLSYN
|3,18
|45.655.369
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7920
|18,7991
|% 0,08
|
|Euro
|20,3299
|20,3383
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,8608
|22,9754
|% -0,04
|
|Frank
|20,1635
|20,2850
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|13,18
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.154
|7,31
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.835
|7.913
|103,00
|
|Yarım
|3.818
|3.872
|50,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,16
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,41
|