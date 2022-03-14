***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Açıklamalar01.01.2021..31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yayınlanmaktadır. Yapılan açıklamada herhangi bir değişiklik yoktur. Yalnızca doğru şablon kullanılarak güncellenmiştir.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010454BIST