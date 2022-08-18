***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2022 19:33
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu PDF formatında ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056887
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1086
|Açılış
|: 92,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 93,6500
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,4839
En Düşük
18,2104
18:0511,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,09
|Açılış
|: 11,35
|
|Önceki Kapanış
|: 11,44
|
11,60
En Düşük
11,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0330
|18,0565
|% 0,61
|
|Euro
|18,1907
|18,2823
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,4851
|21,5929
|% -0,36
|
|Frank
|18,8026
|18,9158
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7951
|4,8191
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.830
|6.937
|21,00
|
|Yarım
|3.328
|3.392
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.695
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|3,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
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17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem