***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGüney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkulEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.250.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.08.2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları%45 Peşin Kalanı 60 Ay VadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı2.250.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı319,73Toplam Tutar719.401.549Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)26,81İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1.412,63Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBüyümePay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAvni Çelik-Ahmet Çelik-Ayşe Sibel Çelik-Şenay Çelik-Arı Finansal Kiralama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiToplama YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.08.2021 - DEG - 2021 - 12Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar719.401.549,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarGüney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin 2.250.000 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden ve tamamı Şirketimiz ilişkili taraflarına ait olan paylarının tamamı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 16.08.2021 tarihli değerleme raporunda takdir edilen 719.401.549,00 TL bedelle satın alınmıştır. Satın alma bedelinin yaklaşık %45'i ödenmiş olup, kalan kısım 5 yıla yayılan taksitler halinde ve taksit tutarları TÜFE'ye göre güncellenmek suretiyle ödenecektir.Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin portföyünde İstanbul Başakşehir'de yer alan Çelik Yenal İş Merkezi'nin tamamı, İstanbul Başakşehir'de yer alan İş Modern İş Merkezi'ndeki 45 adet bağımsız bölüm, İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Flatofis İş Merkezi'ndeki 36 adet bağımsız bölüm, İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Sinpaş Plaza'nın tamamı ve İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 1.349,25 m2 büyüklüğündeki arsa yer almaktadır.Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne dair detaylı diğer bilgiler ekli değerleme raporunda mevcuttur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959121BIST