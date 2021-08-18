***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.08.2021 19:12
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.250.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.08.2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
%45 Peşin Kalanı 60 Ay Vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.250.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
319,73
Toplam Tutar
719.401.549
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
26,81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1.412,63
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Büyüme
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Avni Çelik-Ahmet Çelik-Ayşe Sibel Çelik-Şenay Çelik-Arı Finansal Kiralama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Toplama Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.08.2021 - DEG - 2021 - 12
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
719.401.549,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin 2.250.000 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden ve tamamı Şirketimiz ilişkili taraflarına ait olan paylarının tamamı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 16.08.2021 tarihli değerleme raporunda takdir edilen 719.401.549,00 TL bedelle satın alınmıştır. Satın alma bedelinin yaklaşık %45'i ödenmiş olup, kalan kısım 5 yıla yayılan taksitler halinde ve taksit tutarları TÜFE'ye göre güncellenmek suretiyle ödenecektir.
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin portföyünde İstanbul Başakşehir'de yer alan Çelik Yenal İş Merkezi'nin tamamı, İstanbul Başakşehir'de yer alan İş Modern İş Merkezi'ndeki 45 adet bağımsız bölüm, İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Flatofis İş Merkezi'ndeki 36 adet bağımsız bölüm, İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Sinpaş Plaza'nın tamamı ve İstanbul Beşiktaş'ta yer alan 1.349,25 m2 büyüklüğündeki arsa yer almaktadır.
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne dair detaylı diğer bilgiler ekli değerleme raporunda mevcuttur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959121
BIST