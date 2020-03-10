***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154Hatalara İlişkin Düzeltmeler28 0Transferler28 70.335.221 -70.335.221Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.567 27.544.578 49.045.866 76.588.877 18.608.194 95.197.071Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-20.171.523 -20.171.523 -5.671.132 -25.842.655Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.980 494.732.570Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.980 494.732.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler16.644.503 13.939.294 30.583.797 -35.068.977 -4.485.180Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28 146.569 48.899.297 -49.045.866 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.429 20.407.203 52.356.278 72.781.910 0 72.781.910Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler484.542 484.542Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.384 -14.384 0 -14.384Dönem Sonu Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.449.068 86.307.911Dönem Karı (Zararı)52.840.821 56.734.080Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)52.840.821 56.734.080Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.222.119 -17.308.893Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 48.067 282.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.278.551 496.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.184.111 20.803.143Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 20.184.111 20.803.143Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler37.051.706 -4.660.124Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-48.017.379 -45.398.193Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-48.017.379 -46.171.432Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30 0 773.239Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.677.063 11.167.096İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.386.128 46.882.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.611.401 -19.697.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.934.868 -4.720.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.391.402 -27.714.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.438.415 -11.565.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.349.214 16.263.825Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.330.281 39.280.326Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)22.650.743 55.037.177Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.449.068 86.307.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.634.838 -36.480.414Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-2.963.863 -25.842.655Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5.660.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.278 -80.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.627.697 -16.216.956FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.294.607 -68.974.181Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.427.541 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.285.910 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.895.767 -48.171.039Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-305.082 0Ödenen Temettüler-2.768.016 0Ödenen Faiz-20.184.111 -20.803.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.519.623 -19.146.684NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.519.623 -19.146.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.136.799 23.283.483DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.656.422 4.136.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.656.422 4.136.799Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 44.673.490 41.441.410İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 2.184.591 1.847.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 42.488.899 39.593.912Diğer Alacaklar11 494.064 2.468.684İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,38 62.000 76.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 432.064 2.392.300Peşin Ödenmiş Giderler15 35.984.634 30.058.970Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 0Diğer Dönen Varlıklar27 3.754.279 3.714.527ARA TOPLAM94.562.889 81.820.390TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.562.889 81.820.390DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 96.000 96.000Ticari Alacaklar10 19.299.508 23.876.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 19.299.508 23.876.862Stoklar13 66.601.566 39.210.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 947.882.740 836.237.664Maddi Duran Varlıklar18 188.911 221.554Kullanım Hakkı Varlıkları19 1.710.682 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 38.201 32.654Peşin Ödenmiş Giderler15 0 1.487.249Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.035.817.608 901.162.147TOPLAM VARLIKLAR1.130.380.497 982.982.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 43.596.069 72.249.265İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 43.596.069 72.249.265Banka Kredileri8 43.353.498 72.249.265Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 242.571 0Ticari Borçlar10 80.428.753 19.079.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 25.101.795 6.424.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 55.326.958 12.655.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 107.580 91.544Diğer Borçlar11 19.779.552 70.342.118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 1.861.676 25.729.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 17.917.876 44.612.811Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 20.158.464 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.393.089 2.753.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 300.171 226.029Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.092.918 2.527.516ARA TOPLAM165.463.507 164.516.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.463.507 164.516.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar232.450.753 164.164.843İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 232.450.753 164.164.843Banka Kredileri8 230.917.234 164.164.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.533.519 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 1.114.737 803.776İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.114.737 803.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 96.570.572 94.078.294Uzun Vadeli Karşılıklar25 246.337 158.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 246.337 158.013Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 73.803.148 64.529.030TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER404.185.547 323.733.956TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER569.649.054 488.249.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar548.377.897 447.794.590Ödenmiş Sermaye28 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.994 -24.423Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.994 -24.423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -5.994 -24.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)83.241.693 46.189.987Yabancı Para Çevrim Farkları83.241.693 46.189.987Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 5.345.814 5.199.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 353.347.398 293.291.207Net Dönem Karı veya Zararı37 52.356.278 49.045.866Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 12.353.546 46.937.980TOPLAM ÖZKAYNAKLAR560.731.443 494.732.570TOPLAM KAYNAKLAR1.130.380.497 982.982.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 96.129.262 100.495.771Satışların Maliyeti29 -35.499.366 -38.537.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.629.896 61.957.860BRÜT KAR (ZARAR)60.629.896 61.957.860Genel Yönetim Giderleri30 -15.199.091 -11.183.761Pazarlama Giderleri30 -6.365.793 -2.286.987Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.923.416 4.746.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -9.681.210 -451.580ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.307.218 52.781.773Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 48.017.379 46.171.432FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.324.597 98.953.205Finansman Gelirleri34 355.373 0Finansman Giderleri34 -23.162.086 -31.052.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.517.884 67.901.176Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.677.063 -11.167.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -3.677.063 -11.167.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.840.821 56.734.080DÖNEM KARI (ZARARI)52.840.821 56.734.080Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar484.543 7.688.214Ana Ortaklık Payları52.356.278 49.045.866Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,00690000 0,94320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.429 -1.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.429 -1.567Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.051.706 38.464.558Yabancı Para Çevrim Farkları37.051.706 38.464.558Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)37.051.706 38.464.558DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.070.135 38.462.991TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.910.956 95.197.071Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar484.543 18.608.194Ana Ortaklık Payları89.426.413 76.588.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826757BIST