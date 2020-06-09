***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 360.970.228Transferler28.402.476 -28.402.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.450 -5.383.957 -5.381.507 -5.381.507Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -21.973 5.199.245 301.702.698 -5.383.957 355.588.721 355.588.721Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.608 -240.423 -209.815 -209.815Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 24.614 5.345.814 343.745.841 -240.423 402.968.554 402.968.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.808.004 5.121.053Dönem Karı (Zararı)-240.423 -5.383.957Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-240.423 -5.383.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.315.293 5.210.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 858 698Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.577.928 -3.465Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler466.829 3.428.510Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 466.829 3.428.510Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.269.678 1.784.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.733.134 5.294.987Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -9.882.987 -11.945.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -817.154 1.126.406Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.066.792 -6.487.095Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -1.951.027 -2.763.812Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 441.023 22.036.905Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -91.677 -9.859.574Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 31.101.748 13.187.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.808.004 5.121.053YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.614.711 -4.090.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.614.711 -4.020.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.122.884 5.060.644Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 4.812.008 8.489.154Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -19.345.375 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.688 0Ödenen Faiz-466.829 -3.428.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.070.409 6.091.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.070.409 6.091.121DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.329.416 2.747.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.399.825 8.838.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.399.825 2.329.416Ticari Alacaklar6 43.418.011 36.944.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 2.627.585 2.257.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.790.426 34.686.904Diğer Alacaklar7 113.054 70.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 113.054 8.240Peşin Ödenmiş Giderler8 37.889.812 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar9 4.184.502 3.472.162ARA TOPLAM89.005.204 78.800.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.005.204 78.800.876DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 52.274.556 52.274.556Ticari Alacaklar6 18.824.091 19.299.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.824.091 19.299.508Stoklar12 73.668.357 66.601.565Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 407.473.551 405.858.840Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.272.895 1.082.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.669 36.528Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.669 36.528Peşin Ödenmiş Giderler8 45.849 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR553.594.968 545.153.594TOPLAM VARLIKLAR642.600.172 623.954.470KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.174.851 18.059.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.174.851 18.059.340Banka Kredileri5 13.004.152 17.931.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 170.699 128.283Ticari Borçlar6 54.096.906 53.717.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 12.849.819 13.439.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 41.247.087 40.278.303Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 133.294 107.580Diğer Borçlar7 1.864.676 1.919.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 1.861.676 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.000 58.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 57.106.590 20.158.463İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16,25 16.804.320 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 40.302.270 20.158.463Kısa Vadeli Karşılıklar14 232.345 391.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 140.735 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 91.610 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 926.296 1.546.998ARA TOPLAM127.534.958 95.901.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.534.958 95.901.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.935.450 26.942.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.935.450 26.942.734Banka Kredileri5 18.844.498 25.991.530Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.090.952 951.204Diğer Borçlar7 1.178.698 1.114.738İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.178.698 1.114.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 90.724.192 96.570.571Uzun Vadeli Karşılıklar15 258.320 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 258.320 246.337Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.096.660 124.874.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER239.631.618 220.776.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar402.968.554 403.178.369Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 24.614 -5.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 343.745.841 298.773.728Net Dönem Karı veya Zararı24 -240.423 44.972.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR402.968.554 403.178.369TOPLAM KAYNAKLAR642.600.172 623.954.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.980.632 6.626.255Satışların Maliyeti18 -491.192 -1.006.443TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.489.440 5.619.812BRÜT KAR (ZARAR)7.489.440 5.619.812Genel Yönetim Giderleri19 -1.490.237 -1.084.413Pazarlama Giderleri19 -36.624 -4.067.091Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 850.239 1.062.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.330.010 -2.721.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.482.808 -1.190.516FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.482.808 -1.190.516Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -2.723.231 -4.193.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-240.423 -5.383.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-240.423 -5.383.957DÖNEM KARI (ZARARI)-240.423 -5.383.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-240.423 -5.383.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,00460000 -0,10350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.608 2.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.608 2.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.608 2.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-209.815 -5.381.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-209.815 -5.381.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850180BIST