***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571Transferler49.045.866 -49.045.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.450 8.525.172 -6.003.116 2.524.506 -284.937 2.239.569Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -21.973 54.715.159 5.199.245 342.337.074 -6.003.116 450.319.097 46.653.043 496.972.140Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.608 17.228.786 -2.716.517 14.542.877 14.542.877Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-170.799 -170.799Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 24.614 100.470.479 5.345.814 405.703.676 -2.716.517 562.920.774 12.182.747 575.103.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.278.110 8.767.530Dönem Karı (Zararı)-2.887.316 -6.288.053Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.887.316 -6.288.053Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.858.732 13.122.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.753 63.331Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.608.536 -2.530.981Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.875.880 6.522.610Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -249.972Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.125.852 6.522.610Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.228.786 8.525.172Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler131.777 542.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.306.694 1.933.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,26 1.147.282 -17.618.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,26 -849.493 4.916.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -7.066.792 -6.487.095Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -1.870.684 -422.445Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,26 18.066.343 29.689.105Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,26 -1.417.390 -21.331.941Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 14.297.428 13.187.379Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.278.110 8.767.530YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.730.119 -27.604.021Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.465Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -47.693.654 -27.604.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.773.320 24.301.954Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 10.695.633 63.029.060Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.191.874 -32.204.496Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-151.227Ödenen Faiz-6.125.852 -6.522.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.225.329 5.465.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.225.329 5.465.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.656.422 4.136.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.431.093 9.602.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.431.093 9.656.422Ticari Alacaklar7 47.727.006 44.673.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 2.293.336 2.184.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.433.670 42.488.899Diğer Alacaklar8 536.406 494.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,26 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 536.406 432.064Peşin Ödenmiş Giderler9 37.809.469 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar17 4.499.430 3.754.279ARA TOPLAM96.003.404 94.562.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.003.404 94.562.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar7 18.824.091 19.299.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 18.824.091 19.299.508Stoklar11 73.668.358 66.601.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 995.576.394 947.882.740Maddi Duran Varlıklar191.108 188.911Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.926.268 1.710.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.231 38.201Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.231 38.201Peşin Ödenmiş Giderler9 45.849 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.090.365.299 1.035.817.608TOPLAM VARLIKLAR1.186.368.703 1.130.380.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 36.444.410 43.596.069İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36.444.410 43.596.069Banka Kredileri6 282.786 242.571Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 36.161.624 43.353.498Ticari Borçlar7 98.433.096 80.428.753İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 30.237.105 25.101.795İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 68.195.991 55.326.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 133.294 107.580Diğer Borçlar8 18.330.166 19.779.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,26 1.861.676 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 16.468.490 17.917.876Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.302.271 20.158.464Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.061.109 1.393.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları140.735 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.920.374 1.092.918ARA TOPLAM195.704.346 165.463.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.704.346 165.463.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 243.146.386 232.450.753Diğer Borçlar8 1.178.697 1.114.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.178.697 1.114.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 90.724.194 96.570.573Uzun Vadeli Karşılıklar258.320 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 258.320 246.337Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü80.253.239 73.803.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER415.560.836 404.185.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER611.265.182 569.649.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar562.920.774 548.377.897Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.614 -5.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)100.470.479 83.241.693Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları405.703.676 353.347.398Net Dönem Karı veya Zararı25 -2.716.517 52.356.278Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.182.747 12.353.546TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.103.521 560.731.443TOPLAM KAYNAKLAR1.186.368.703 1.130.380.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 24.836.469 21.389.483Satışların Maliyeti19 -9.948.235 -9.952.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.888.234 11.436.578BRÜT KAR (ZARAR)14.888.234 11.436.578Genel Yönetim Giderleri20 -5.913.268 -3.863.738Pazarlama Giderleri20 -322.214 -4.485.081Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.038.008 153.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.314.017 -1.699.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.376.743 1.541.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.376.743 1.541.544Finansman Gelirleri23 453.838 0Finansman Giderleri23 -8.586.120 -7.287.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.755.539 -5.745.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-131.777 -542.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-131.777 -542.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.887.316 -6.288.053DÖNEM KARI (ZARARI)-2.887.316 -6.288.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-170.799 -284.937Ana Ortaklık Payları-2.716.517 -6.003.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05220000 -0,11540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.608 2.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.608 2.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.228.786 8.525.172Yabancı Para Çevrim Farkları17.228.786 8.525.172DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.259.394 8.527.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.372.078 2.239.569Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-170.799 -284.937Ana Ortaklık Payları14.542.877 2.524.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850175BIST