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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 23:38
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571
Transferler
147.289 48.898.577 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.339 15.321.727 -7.332.562 8.019.504 -348.284 7.671.220
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 5.916 61.511.714 5.346.534 342.189.784 -7.332.562 455.814.094 46.589.697 502.403.791
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.814 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.431 32.510.237 5.929.752 38.475.420 0 38.475.420
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -121.507 -121.507
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 29.437 115.751.930 5.345.814 405.703.676 5.929.752 586.853.317 12.232.039 599.085.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.733.256 20.245.170
Dönem Karı (Zararı)
5.808.245 -7.680.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 5.808.245 -7.680.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmel



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Riyal 1,9390 1,9487 % -1,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 1,44  
Altın Gr. 452 452 -22,17  
Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 26,68 26,75 0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,02  
B. Petrol 45,19 45,19 0,01  
Seans Raporu 18:05
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