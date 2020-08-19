***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571Transferler147.289 48.898.577 -49.045.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.339 15.321.727 -7.332.562 8.019.504 -348.284 7.671.220Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 5.916 61.511.714 5.346.534 342.189.784 -7.332.562 455.814.094 46.589.697 502.403.791Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.814 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.431 32.510.237 5.929.752 38.475.420 0 38.475.420Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -121.507 -121.507Dönem Sonu Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 29.437 115.751.930 5.345.814 405.703.676 5.929.752 586.853.317 12.232.039 599.085.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.733.256 20.245.170Dönem Karı (Zararı)5.808.245 -7.680.845Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 5.808.245 -7.680.845Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmel