***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571Transferler147.289 48.898.577 -49.045.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.771 4.572.606 46.776 4.642.153 236.756 4.878.909Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -1.652 50.762.593 5.346.534 342.189.784 46.776 452.436.743 47.174.736 499.611.479Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.923 86.600.170 1.793.905 78.414.998 0 78.414.998Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler16.822 16.822Dönem Sonu Bakiyeler18 52.000.000 292.708 14.929 159.841.863 5.345.814 405.703.676 1.793.905 626.792.895 12.370.368 639.163.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.804.350 8.186.859Dönem Karı (Zararı)25 1.810.727 283.532Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.810.727 283.532Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.721.024 18.255.089Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.254 23.940Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 3.620.418 -1.291.475Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.172.248 12.747.333Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.172.248 12.747.333Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 76.600.170 4.572.606Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.296.934 2.202.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler80.272.599 -10.351.762Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -22.545.505 -67.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.042.665 2.279.857Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -28.391.838 -16.469.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -70.889.802 -2.724.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 127.700.106 14.739.198Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 28.059.934 -27.588.137Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 50.382.369 19.479.510Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları177.804.350 8.186.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-261.482.500 -23.981.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.190.388 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 79.417.418 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.981.010Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-285.709.530 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI83.111.971 14.017.352Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 131.911.811 58.686.417Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -36.259.528 -31.616.650Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.064 -305.082Ödenen Faiz-12.172.248 -12.747.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-566.179 -1.776.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-566.179 -1.776.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.656.422 4.136.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.090.243 2.360.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.090.243 9.656.422Ticari Alacaklar7 75.686.253 44.673.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 6.258.699 2.184.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 69.427.554 42.488.899Diğer Alacaklar8 887.103 494.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,26 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 887.103 432.064Peşin Ödenmiş Giderler106.837.754 35.984.634İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9,26 65.661.561 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 41.176.193 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar17 7.403.905 3.754.279ARA TOPLAM199.905.258 94.562.889Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar285.709.530 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR485.614.788 94.562.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar7 9.101.273 19.299.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.101.273 19.299.508Stoklar11 94.993.404 66.601.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 868.465.322 947.882.740Maddi Duran Varlıklar55.379.299 188.911Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.300.873 1.710.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.295 38.201Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.295 38.201Peşin Ödenmiş Giderler9 36.682 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.029.408.148 1.035.817.608TOPLAM VARLIKLAR1.515.022.936 1.130.380.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 450.601 242.571Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 48.831.135 43.353.498İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.816.215 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.014.920 43.353.498Ticari Borçlar7 150.120.059 80.428.753İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 40.311.435 24.143.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 109.808.624 56.285.564Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 83.184 107.580Diğer Borçlar8 19.605.782 19.779.552İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,26 5.129.855 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.475.927 17.917.876Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91.324.647 20.158.464İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16,26 48.073 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 91.276.574 19.158.464Kısa Vadeli Karşılıklar4.894.599 1.393.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 142.984 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.751.615 1.092.918ARA TOPLAM315.310.007 165.463.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER315.310.007 165.463.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 322.625.399 232.450.753İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 48.218.838 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar274.406.561 232.450.753Ticari Borçlar7 58.008.800 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 58.008.800 0Diğer Borçlar8 1.060.704 1.114.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.060.704 1.114.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 75.786.759 96.570.572Uzun Vadeli Karşılıklar278.188 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar278.188 246.337Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü102.789.816 73.803.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER560.549.666 404.185.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER875.859.673 569.649.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar626.792.895 548.377.897Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 14.929 -5.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 159.841.863 83.241.693Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 405.703.676 353.347.398Net Dönem Karı veya Zararı25 1.793.905 52.356.278Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 12.370.368 12.353.546TOPLAM ÖZKAYNAKLAR639.163.263 560.731.443TOPLAM KAYNAKLAR1.515.022.936 1.130.380.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 82.462.620 67.640.948 32.086.132 22.723.850Satışların Maliyeti19 -32.316.019 -27.968.249 -11.554.294 -8.131.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.146.601 39.672.699 20.531.838 14.592.768BRÜT KAR (ZARAR)50.146.601 39.672.699 20.531.838 14.592.768Genel Yönetim Giderleri20 -14.058.690 -10.372.655 -4.355.018 -3.359.362Pazarlama Giderleri20 -2.229.501 -5.191.624 -1.207.750 -299.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.194.583 1.405.800 766.668 1.328.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -11.158.698 -9.503.632 -10.117.644 -1.355.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.894.295 16.010.588 5.618.094 10.907.427FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.894.295 16.010.588 5.618.094 10.907.427Finansman Gelirleri23 0 1.122.814 0 1.122.814Finansman Giderleri23 -21.786.634 -14.647.185 -8.755.055 -2.983.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.107.661 2.486.217 -3.136.961 9.047.065Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.296.934 -2.202.685 -860.557 -1.082.688Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.296.934 -2.202.685 -860.557 -1.082.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.727 283.532 -3.997.518 7.964.377DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.727 283.532 -3.997.518 7.964.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.822 236.756 138.329 585.039Ana Ortaklık Payları1.793.905 46.776 -4.135.847 7.379.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,03450000 0,00090000 -0,07950000 0,14190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.923 22.771 -14.508 -7.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.923 22.771 -14.508 -7.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sını 76.600.170 4.572.606 44.089.933 -10.749.121Yabancı Para Çevrim Farkları76.600.170 4.572.606 44.089.933 -10.749.121DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.621.093 4.595.377 44.075.425 -10.756.689TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.431.820 4.878.909 40.077.907 -2.792.312Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.822 236.755 138.329 585.039Ana Ortaklık Payları78.414.998 4.642.154 39.939.578 -3.377.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887519BIST