***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlarkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Transferler147.289 28.255.187 -28.402.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 22.771 -644.682 -621.911 0 -621.911Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -1.652 5.346.534 301.555.409 -644.682 360.348.317 0 360.348.317Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 20.923 -37.321.822 -37.300.899 0 -37.300.899Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 14.929 5.345.814 341.226.790 -37.321.822 363.358.419 0 363.358.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.451.846 7.375.844Dönem Karı (Zararı)-37.321.822 -644.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-37.321.822 -644.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.363.680 11.229.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.574 29.811Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-59.202 982.099Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.812.030 5.022.658Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.812.030 5.022.658Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.608.278 5.194.615İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler66.409.988 -3.208.657Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 42.311.901 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,25 -21.987.041 -7.772.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,25 -4.325.255 1.943.813Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -28.391.838 -16.469.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -70.889.802 -5.066.155Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,25 52.116.961 12.891.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,25 2.251.846 -8.384.405Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 95.323.216 19.479.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 170.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 0 170.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.451.846 7.375.844YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.535.862 -11.361.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.160.000 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.160.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.375.862 -11.361.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.959.461 3.096.212Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.520.947 24.690.745Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.381.392 -16.266.793Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.064 -305.082Ödenen Faiz-2.812.030 -5.022.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.875.445 -889.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.875.445 -889.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.329.416 2.747.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.204.861 1.857.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.204.861 2.329.416Ticari Alacaklar6 67.266.455 36.944.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 6.810.546 2.257.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 60.455.909 34.686.904Diğer Alacaklar7 463.751 70.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 463.751 8.240Peşin Ödenmiş Giderler8 106.837.754 35.984.634İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 65.661.561 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 41.176.193 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar9 7.403.906 3.472.162ARA TOPLAM188.176.727 78.800.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.176.727 78.800.876DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 7.443.604 52.274.556Ticari Alacaklar6 9.101.273 19.299.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 9.101.273 19.299.508Stoklar12 94.993.403 66.601.565Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 410.234.702 405.858.840Maddi Duran Varlıklar55.160.000 0Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.300.873 1.082.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.953 36.528Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.953 36.528Peşin Ödenmiş Giderler8 36.682 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR578.304.490 545.153.594TOPLAM VARLIKLAR766.481.217 623.954.470KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.827.275 18.059.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 6.816.215 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.011.060 18.059.340Banka Kredileri5 12.604.743 17.931.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 406.317 128.283Ticari Borçlar6 47.826.044 53.717.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 17.800.373 12.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,25 30.025.671 41.236.910Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 83.184 107.580Diğer Borçlar7 5.502.856 1.919.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 5.129.856 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7,25 373.000 58.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 136.265.493 20.158.463İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 44.988.920 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)391.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 142.984 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 91.610 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 294.093 1.546.998ARA TOPLAM210.033.539 95.901.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.033.539 95.901.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.954.809 26.942.734İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 48.218.838İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.735.971 26.942.734Banka Kredileri5 8.863.287 25.991.530Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 872.684 951.204Ticari Borçlar6 58.008.800 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 58.008.800 0Diğer Borçlar7 1.060.705 1.114.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.060.705 1.114.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 75.786.757 96.570.571Uzun Vadeli Karşılıklar15 278.188 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 278.188 246.337TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.089.259 124.874.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER403.122.798 220.776.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar363.358.419 403.178.369Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 14.929 -5.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 341.226.790 298.773.728Net Dönem Karı veya Zararı24 -37.321.822 44.972.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR363.358.419 403.178.369TOPLAM KAYNAKLAR766.481.217 623.954.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 25.563.936 21.159.774 11.004.926 7.299.254Satışların Maliyeti18 -1.882.837 -3.431.187 -828.636 -912.340TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.681.099 17.728.587 10.176.290 6.386.914BRÜT KAR (ZARAR)23.681.099 17.728.587 10.176.290 6.386.914Genel Yönetim Giderleri19 -3.987.518 -3.317.770 -1.111.530 -1.108.293Pazarlama Giderleri19 -67.116 -4.319.287 -17.937 -157.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.876.175 4.626.649 468.606 1.590.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-51.398.046 -9.563.165 -9.531.081 -685.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.895.406 5.155.014 -15.652 6.025.309FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.895.406 5.155.014 -15.652 6.025.309Finansman Gelirleri0 1.122.814 0 1.122.814Finansman Giderleri22 -12.426.416 -6.922.510 -6.316.346 -1.224.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568DÖNEM KARI (ZARARI)-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,71770000 -0,01240000 -0,12180000 -0,11390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.923 22.771 -14.508 -7.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.923 22.771 -14.508 -7.568Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.923 22.771 -14.508 -7.568TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.300.899 -621.911 -6.346.506 5.916.000Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-37.300.899 -621.911 -6.346.506 5.916.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887520BIST