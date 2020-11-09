***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:44
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
kaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
147.289 28.255.187 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 22.771 -644.682 -621.911 0 -621.911
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -1.652 5.346.534 301.555.409 -644.682 360.348.317 0 360.348.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 20.923 -37.321.822 -37.300.899 0 -37.300.899
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.929 5.345.814 341.226.790 -37.321.822 363.358.419 0 363.358.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.451.846 7.375.844
Dönem Karı (Zararı)
-37.321.822 -644.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-37.321.822 -644.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.363.680 11.229.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.574 29.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.202 982.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.812.030 5.022.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.812.030 5.022.658
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.608.278 5.194.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.409.988 -3.208.657
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 42.311.901 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 -21.987.041 -7.772.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 -4.325.255 1.943.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.391.838 -16.469.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -70.889.802 -5.066.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 52.116.961 12.891.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 2.251.846 -8.384.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 95.323.216 19.479.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 170.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 0 170.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.451.846 7.375.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.535.862 -11.361.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.160.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.160.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.375.862 -11.361.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.959.461 3.096.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.520.947 24.690.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.381.392 -16.266.793
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-368.064 -305.082
Ödenen Faiz
-2.812.030 -5.022.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.875.445 -889.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.875.445 -889.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.329.416 2.747.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.204.861 1.857.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.204.861 2.329.416
Ticari Alacaklar
6 67.266.455 36.944.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 6.810.546 2.257.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 60.455.909 34.686.904
Diğer Alacaklar
7 463.751 70.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 463.751 8.240
Peşin Ödenmiş Giderler
8 106.837.754 35.984.634
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 65.661.561 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.176.193 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.403.906 3.472.162
ARA TOPLAM
188.176.727 78.800.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.176.727 78.800.876
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 7.443.604 52.274.556
Ticari Alacaklar
6 9.101.273 19.299.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 9.101.273 19.299.508
Stoklar
12 94.993.403 66.601.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 410.234.702 405.858.840
Maddi Duran Varlıklar
55.160.000 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.300.873 1.082.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.953 36.528
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.953 36.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.682 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
578.304.490 545.153.594
TOPLAM VARLIKLAR
766.481.217 623.954.470
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.827.275 18.059.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.816.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.011.060 18.059.340
Banka Kredileri
5 12.604.743 17.931.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 406.317 128.283
Ticari Borçlar
6 47.826.044 53.717.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 17.800.373 12.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,25 30.025.671 41.236.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 83.184 107.580
Diğer Borçlar
7 5.502.856 1.919.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 5.129.856 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7,25 373.000 58.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 136.265.493 20.158.463
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 44.988.920 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
391.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 142.984 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 91.610 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 294.093 1.546.998
ARA TOPLAM
210.033.539 95.901.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.033.539 95.901.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.954.809 26.942.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 48.218.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.735.971 26.942.734
Banka Kredileri
5 8.863.287 25.991.530
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 872.684 951.204
Ticari Borçlar
6 58.008.800 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 58.008.800 0
Diğer Borçlar
7 1.060.705 1.114.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.060.705 1.114.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 75.786.757 96.570.571
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 278.188 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 278.188 246.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.089.259 124.874.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
403.122.798 220.776.101
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
363.358.419 403.178.369
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 14.929 -5.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 341.226.790 298.773.728
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -37.321.822 44.972.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.358.419 403.178.369
TOPLAM KAYNAKLAR
766.481.217 623.954.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 25.563.936 21.159.774 11.004.926 7.299.254
Satışların Maliyeti
18 -1.882.837 -3.431.187 -828.636 -912.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.681.099 17.728.587 10.176.290 6.386.914
BRÜT KAR (ZARAR)
23.681.099 17.728.587 10.176.290 6.386.914
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.987.518 -3.317.770 -1.111.530 -1.108.293
Pazarlama Giderleri
19 -67.116 -4.319.287 -17.937 -157.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.876.175 4.626.649 468.606 1.590.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-51.398.046 -9.563.165 -9.531.081 -685.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.895.406 5.155.014 -15.652 6.025.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.895.406 5.155.014 -15.652 6.025.309
Finansman Gelirleri
0 1.122.814 0 1.122.814
Finansman Giderleri
22 -12.426.416 -6.922.510 -6.316.346 -1.224.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.321.822 -644.682 -6.331.998 5.923.568
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç -0,71770000 -0,01240000 -0,12180000 -0,11390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.923 22.771 -14.508 -7.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.923 22.771 -14.508 -7.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.923 22.771 -14.508 -7.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.300.899 -621.911 -6.346.506 5.916.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.300.899 -621.911 -6.346.506 5.916.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887520
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