***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.979 494.732.569Transferler28 146.569 48.899.297 -49.045.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.429 37.051.706 52.356.278 89.426.413 484.543 89.910.956Kar Payları-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış13.939.294 13.939.294 -35.068.976 -21.129.682Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.384 -14.384 0 -14.384Dönem Sonu Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler28 52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.289 189.210.760 903.633.477 1.092.864.526 62.144.522 1.155.009.048Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28 -40.389.172 -40.389.172 12.077.282 -28.311.890Dönem Sonu Bakiyeler28 52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 -40.389.172 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.753.981 79.449.068Dönem Karı (Zararı)965.777.999 52.840.821Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)965.777.999 52.840.821Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler183.081.222 3.677.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.225.262.619 8.386.128Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -1.216.066.500 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -40.213.292 4.611.401Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 -7.698.483 1.934.868Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -40.079.259 -27.391.402Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15,38 -69.805.381 -4.438.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 27.432.700 61.349.214Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 39.618.612 -50.330.281Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15,38 81.548.984 22.650.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.753.981 79.449.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.439.024 -66.634.838Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-2.963.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -59.669.141 -43.278Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 48.230.117Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.627.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.492.299 -7.294.607Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -23.427.541Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 65.088.800 68.285.910Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -32.282.468 -28.895.767Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-470.493 -305.082Ödenen Temettüler0 -2.768.016Ödenen Faiz-10.843.540 -20.184.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.807.256 5.519.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.807.256 5.519.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.656.422 4.136.799DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.463.678 9.656.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.463.678 9.656.422Finansal Yatırımlar7 1.216.066.500 0Ticari Alacaklar100.224.322 44.673.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 6.170.580 2.184.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 94.053.742 42.488.899Diğer Alacaklar1.360.803 494.064İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,38 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.360.803 432.064Peşin Ödenmiş Giderler105.735.957 35.984.634İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,38 93.127.665 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 12.608.292 35.984.634Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 0Diğer Dönen Varlıklar27 10.586.023 3.754.279ARA TOPLAM1.470.437.283 94.562.889TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.470.437.283 94.562.889DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 96.000 96.000Ticari Alacaklar6.849.431 19.299.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 6.849.431 19.299.508Stoklar13 106.680.825 66.601.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 988.556.838 947.882.740Maddi Duran Varlıklar18 59.858.052 188.911Kullanım Hakkı Varlıkları19 803.124 1.710.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 34.099 38.201Peşin Ödenmiş Giderler54.058 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 54.058 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.162.932.427 1.035.817.608TOPLAM VARLIKLAR2.633.369.710 1.130.380.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.233.687 43.596.069İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.144.607 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,38 8.144.607 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.089.080 43.596.069Banka Kredileri8 29.017.317 43.353.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 71.763 242.571Ticari Borçlar53.038.653 80.428.753İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 15.713.686 24.143.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 37.324.967 56.285.564Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 87.565 107.580Diğer Borçlar18.691.694 18.514.075İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 5.073.902 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.617.792 16.652.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)137.138.749 20.158.464İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15,38 566.445 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 136.572.304 19.158.464Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü224.467.788 1.265.476Kısa Vadeli Karşılıklar4.093.677 1.393.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 143.362 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.950.315 1.092.919ARA TOPLAM474.751.813 165.463.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER474.751.813 165.463.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar271.448.659 232.450.753İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar46.099.203 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,38 46.099.203 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar225.349.456 232.450.753Banka Kredileri8 224.644.355 230.917.234Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 705.101 1.533.519Ticari Borçlar54.822.800 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 54.822.800 0Diğer Borçlar1.636.493 1.114.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.636.493 1.114.737Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.139.272 96.570.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 61.139.272 96.570.572Uzun Vadeli Karşılıklar308.995 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 308.995 246.337Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 81.833.077 73.803.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER471.189.296 404.185.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER945.941.109 569.649.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.600.853.251 548.377.897Ödenmiş Sermaye28 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.295 -5.994Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.295 -5.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 14.295 -5.994Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)272.452.453 83.241.693Yabancı Para Çevrim Farkları272.452.453 83.241.693Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 5.345.814 5.345.814Diğer Yedekler-40.389.172 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 405.703.676 353.347.398Net Dönem Karı veya Zararı37 903.633.477 52.356.278Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 86.575.350 12.353.546TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.687.428.601 560.731.443TOPLAM KAYNAKLAR2.633.369.710 1.130.380.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 1.306.523.519 96.129.262Satışların Maliyeti29 -201.522.604 -35.499.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.105.000.915 60.629.896BRÜT KAR (ZARAR)1.105.000.915 60.629.896Genel Yönetim Giderleri30 -20.621.117 -15.199.091Pazarlama Giderleri30 -2.536.911 -6.365.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 7.215.949 1.923.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -9.381.943 -9.681.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.079.676.893 31.307.218Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 88.904.215 48.017.379FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.168.581.108 79.324.597Finansman Gelirleri34 10.197.952 355.373Finansman Giderleri34 -29.919.839 -23.162.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.148.859.221 56.517.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-183.081.222 -3.677.063Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -199.699.692 -1.207.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 16.618.470 -2.469.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)965.777.999 52.840.821DÖNEM KARI (ZARARI)965.777.999 52.840.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar62.144.522 484.543Ana Ortaklık Payları903.633.477 52.356.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 17,37760000 1,00690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.289 18.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.289 18.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar189.210.760 37.051.706Yabancı Para Çevrim Farkları189.210.760 37.051.706DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)189.231.049 37.070.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.155.009.048 89.910.956Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar62.144.522 484.543Ana Ortaklık Payları1.092.864.526 89.426.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917611BIST