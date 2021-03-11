***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228Transferler146.569 28.255.907 -28.402.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.429 44.972.113 44.990.542 0 44.990.542Kar Payları-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.385 -14.385 0 -14.385Dönem Sonu Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.289 22.575.409 22.595.698 0 22.595.698Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051Dönem Sonu Bakiyeler19 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.723.461 9.240.280Dönem Karı (Zararı)22.575.409 44.972.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.575.409 44.972.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.266.749 -36.445.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.432 3.431Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.954.222 3.520.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.000.266 5.509.036Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -370.184 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.370.450 5.509.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.224.669 -45.478.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-43.224.669 -45.478.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler103.414.801 713.796Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -144.136.137 -2.963.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -26.470.203 753.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.981.073 2.264.804Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -40.079.259 -27.391.402Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -69.805.381 -6.779.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 102.703.547 47.187.832Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 207.634.323 -35.008.195Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 81.548.984 22.650.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.723.461 9.240.280YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-93.000.672 -10.059.479Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları2.519.051 2.963.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -59.588.004 -9.665Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -35.931.719 -13.013.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.177.751 400.837Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 63.516.575 23.323.045Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.497.881 -14.225.070Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-470.493 -420.086Ödenen Temettüler0 -2.768.016Ödenen Faiz-1.370.450 -5.509.036YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)900.540 -418.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)900.540 -418.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.329.416 2.747.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.229.956 2.329.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.229.956 2.329.416Ticari Alacaklar6 72.655.421 36.944.424İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 6.259.679 2.257.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 66.395.742 34.686.904Diğer Alacaklar7 937.451 70.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,28 0 62.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7,28 937.451 8.240Peşin Ödenmiş Giderler8 105.735.957 35.984.634İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler93.127.665 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.608.292 35.984.634Diğer Dönen Varlıklar17 10.586.024 3.472.162ARA TOPLAM193.144.809 78.800.876TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR193.144.809 78.800.876DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 193.891.642 52.274.556Ticari Alacaklar6 6.849.431 19.299.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,28 6.849.431 19.299.508Stoklar10 106.680.824 66.601.565Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 485.015.228 405.858.840Maddi Duran Varlıklar11 59.588.004 0Kullanım Hakkı Varlıkları13 803.124 1.082.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 33.095 36.528Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 33.095 36.528Peşin Ödenmiş Giderler54.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR852.915.406 545.153.594TOPLAM VARLIKLAR1.046.060.215 623.954.470KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.216.370 18.059.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.144.607 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.144.607İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.763 18.059.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 71.763 128.283Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.931.057Ticari Borçlar6 101.816.425 53.717.883İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,28 70.902.497 12.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,28 30.913.928 41.236.910Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 87.565 107.580Diğer Borçlar7 209.883.770 1.919.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,28 209.105.770 1.861.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7028 778.000 58.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 137.138.748 20.158.463İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)566.445 1.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)136.572.303 19.158.463Kısa Vadeli Karşılıklar15 234.972 391.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 143.362 300.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 91.610 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 715.486 1.546.998ARA TOPLAM458.093.336 95.901.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER458.093.336 95.901.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 46.804.304 26.942.734İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar46.099.203 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.099.203İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar705.101 26.942.734Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 705.101 951.204Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar25.991.530Ticari Borçlar6 54.822.800 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar54.822.800 0Diğer Borçlar7 1.636.494 1.114.738İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.636.494 1.114.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 61.139.270 96.570.571Uzun Vadeli Karşılıklar16 308.995 246.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 308.995 246.337TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.711.863 124.874.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER622.805.199 220.776.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar423.255.016 403.178.369Ödenmiş Sermaye19 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 14.295 -5.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 341.226.790 298.773.728Net Dönem Karı veya Zararı27 22.575.409 44.972.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR423.255.016 403.178.369TOPLAM KAYNAKLAR1.046.060.215 623.954.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 43.746.624 29.101.876Satışların Maliyeti20 -8.923.381 -4.479.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.823.243 24.622.477BRÜT KAR (ZARAR)34.823.243 24.622.477Genel Yönetim Giderleri21 -5.553.870 -4.719.346Pazarlama Giderleri21 -95.109 -4.954.652Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 7.102.586 4.351.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -46.677.313 -11.319.368ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.400.463 7.980.825Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 43.224.669 45.478.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.824.206 53.459.124Finansman Gelirleri10.197.952 0Finansman Giderleri25 -20.446.749 -8.487.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.575.409 44.972.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.575.409 44.972.113DÖNEM KARI (ZARARI)22.575.409 44.972.113Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.575.409 44.972.113Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,43410000 0,86480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.289 18.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.289 18.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.289 18.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.595.698 44.990.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.595.698 44.990.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917612BIST