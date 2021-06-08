***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.608 17.228.786 -2.176.517 14.542.877 0 14.542.877Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -170.799 -170.799Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 24.614 100.470.479 5.345.814 405.703.676 -2.716.517 562.920.774 12.182.747 575.103.521Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 -40.389.172 272.452.453 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Transferler903.633.477 -903.633.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.606 103.568.510 -3.534.741 100.057.375 0 100.057.375Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 306.943 306.943Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 6.610.756 6.610.756Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 37.901 -40.389.172 376.020.963 5.345.814 1.309.337.153 -3.534.741 1.700.910.626 93.493.049 1.794.403.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI570.049.568 46.197.767Dönem Karı (Zararı)-3.227.798 -2.887.316Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.227.798 -2.887.316Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.903.321 26.858.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.321 13.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.605.380 3.608.536Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.277.413 5.875.880Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -6.169.550 -249.972Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 892.137 6.125.852Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler103.568.510 17.228.786Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.205.283 131.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler457.654.076 22.226.351Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)429.740.155 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,26 -62.326.557 1.147.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,26 -41.655.126 -787.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.284.675 -7.066.792Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 76.271.080 -1.951.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,26 36.433.072 18.004.341Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,26 11.081.417 -1.417.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 14.394.710 14.297.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları552.329.599 46.197.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-167.680 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)17.887.649 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-218.406.858 -47.649.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.878.887 -36.465Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -205.527.971 -47.613.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.820.013 -2.773.320Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 69.447.454 10.695.633Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-199.394.340 -7.191.874Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-150.540 -151.227Ödenen Faiz-892.137 -6.125.852Alınan Faiz6.169.550 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)226.822.697 -4.225.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)226.822.697 -4.225.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.463.678 9.656.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 263.286.375 5.431.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 263.286.375 36.463.678Finansal Yatırımlar5 786.326.345 1.216.066.500Ticari Alacaklar163.372.431 100.224.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 5.967.823 6.170.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 157.404.608 94.053.742Diğer Alacaklar1.856.102 1.360.803İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.856.102 1.360.803Peşin Ödenmiş Giderler29.468.831 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9,26 15.894.812 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 13.574.019 12.608.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar17 51.745.850 10.586.023ARA TOPLAM1.296.055.934 1.470.437.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.296.055.934 1.470.437.283DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar5.931.009 6.849.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.931.009 6.849.431Stoklar11 112.965.500 106.680.825Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.194.084.808 988.556.838Maddi Duran Varlıklar72.736.939 59.858.052Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.034.005 803.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.229 34.099Peşin Ödenmiş Giderler50.104 54.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 50.104 54.058Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.386.931.594 1.162.932.427TOPLAM VARLIKLAR2.682.987.528 2.633.369.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.946.979 37.233.687İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.965.890 9.636.060Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 356.130 71.763Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,26 7.609.760 9.564.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 29.981.089 27.597.627Banka Kredileri29.981.089 27.597.627Ticari Borçlar144.294.525 53.038.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 136.278.706 15.713.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.015.819 37.324.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 545.299 87.565Diğer Borçlar15.226.313 18.691.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,26 4.937.877 5.073.902İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.288.436 13.617.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)172.279.546 137.138.749İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9,26 48.074 566.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 172.231.472 136.572.304Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü243.560.720 224.467.788Kısa Vadeli Karşılıklar2.360.237 4.093.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 52.065 143.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.308.172 3.950.315ARA TOPLAM616.213.619 474.751.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER616.213.619 474.751.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar140.788.481 271.448.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.564.692 46.804.304Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 634.919 705.101Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6,26 8.929.773 46.099.203İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar131.223.789 224.644.355Banka Kredileri6 131.223.789 224.644.355Ticari Borçlar0 54.822.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 0 54.822.800Diğer Borçlar1.669.424 1.636.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.669.424 1.636.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.393.185 61.139.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 40.393.185 61.139.272Uzun Vadeli Karşılıklar215.678 308.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 215.678 308.995Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 89.303.466 81.833.077TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.370.234 471.189.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER888.583.853 945.941.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.700.910.626 1.600.853.251Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)376.058.864 272.466.748Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37.901 14.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 37.901 14.295Yabancı Para Çevrim Farkları376.020.963 272.452.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.345.814 5.345.814Diğer Yedekler-40.389.172 -40.389.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.309.337.153 405.703.676Net Dönem Karı veya Zararı25 -3.534.741 903.633.477Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 93.493.049 86.575.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.794.403.675 1.687.428.601TOPLAM KAYNAKLAR2.682.987.528 2.633.369.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 50.926.366 24.836.469Satışların Maliyeti19 -29.000.559 -9.948.235TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.925.807 14.888.234BRÜT KAR (ZARAR)21.925.807 14.888.234Genel Yönetim Giderleri20 -4.958.992 -5.913.268Pazarlama Giderleri20 -721.585 -322.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.991.904 1.038.008Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.259.416 -4.314.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.977.718 5.376.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.977.718 5.376.743Finansman Gelirleri23 6.169.550 249.972Finansman Giderleri23 -28.169.783 -8.382.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.022.515 -2.755.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.205.283 -131.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.205.283 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -131.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.227.798 -2.887.316DÖNEM KARI (ZARARI)-3.227.798 -2.887.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar306.943 -170.799Ana Ortaklık Payları-3.534.741 -2.716.517Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06800000 0,05220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.606 30.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.606 30.608Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar103.568.510 17.228.786Yabancı Para Çevrim Farkları103.568.510 17.228.786DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.592.116 17.259.394TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.364.318 14.372.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar306.943 -170.799Ana Ortaklık Payları100.057.375 14.542.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941243BIST