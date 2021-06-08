***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.608 -240.423 -209.815 0 -209.815Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 24.614 5.345.814 343.745.841 -240.423 -402.968.554 0 -402.968.554Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016Transferler22.575.409 -22.575.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.606 -13.670.400 -13.646.794 0 -13.646.794Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 37.901 5.345.814 363.802.199 -13.670.400 409.608.222 0 409.608.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.563.043 17.808.004Dönem Karı (Zararı)-13.670.400 -240.423Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.670.400 -240.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-628.011 6.315.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 1.126 858Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-154.523 3.577.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-474.614 466.829Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.366.751 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 892.137 466.829Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 2.269.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler232.861.454 11.733.134Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -750.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -15.868.690 -9.882.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -41.659.930 -755.154Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.284.675 -7.066.792Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 76.271.080 -1.951.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.126.867 379.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 222.601.688 -91.677Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 14.678.848 31.101.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları218.563.043 17.808.004YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-175.565.526 -1.614.711Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.868.136 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -162.697.390 -1.614.711FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.920.650 -15.122.884Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 22.499.999 4.812.008Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -61.744.723 -19.345.375Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-150.540 -122.688Ödenen Faiz-892.137 -466.829Alınan Faiz1.366.751 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.076.867 1.070.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.076.867 1.070.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.229.956 2.329.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.306.823 3.399.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.306.823 3.229.956Ticari Alacaklar89.285.481 72.655.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 6.055.297 6.259.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.230.184 66.395.742Diğer Alacaklar1.438.858 937.451İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 6.108 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.432.750 937.451Peşin Ödenmiş Giderler29.468.831 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,25 15.894.812 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 13.574.019 12.608.292Diğer Dönen Varlıklar9 51.744.547 10.586.024ARA TOPLAM179.244.540 193.144.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.244.540 193.144.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 194.641.642 193.891.642Ticari Alacaklar5.931.009