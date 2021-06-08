***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
08.06.2021 19:27
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.608 -240.423 -209.815 0 -209.815
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 24.614 5.345.814 343.745.841 -240.423 -402.968.554 0 -402.968.554
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
22.575.409 -22.575.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606 -13.670.400 -13.646.794 0 -13.646.794
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 37.901 5.345.814 363.802.199 -13.670.400 409.608.222 0 409.608.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.563.043 17.808.004
Dönem Karı (Zararı)
-13.670.400 -240.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.670.400 -240.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-628.011 6.315.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.126 858
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-154.523 3.577.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-474.614 466.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.366.751 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 892.137 466.829
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 2.269.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
232.861.454 11.733.134
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -750.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.868.690 -9.882.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -41.659.930 -755.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.284.675 -7.066.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 76.271.080 -1.951.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.126.867 379.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 222.601.688 -91.677
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 14.678.848 31.101.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.563.043 17.808.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.565.526 -1.614.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.868.136 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -162.697.390 -1.614.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.920.650 -15.122.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 22.499.999 4.812.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -61.744.723 -19.345.375
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.540 -122.688
Ödenen Faiz
-892.137 -466.829
Alınan Faiz
1.366.751 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.076.867 1.070.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.076.867 1.070.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.306.823 3.399.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.306.823 3.229.956
Ticari Alacaklar
89.285.481 72.655.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 6.055.297 6.259.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 83.230.184 66.395.742
Diğer Alacaklar
1.438.858 937.451
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 6.108 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.432.750 937.451
Peşin Ödenmiş Giderler
29.468.831 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,25 15.894.812 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.574.019 12.608.292
Diğer Dönen Varlıklar
9 51.744.547 10.586.024
ARA TOPLAM
179.244.540 193.144.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.244.540 193.144.809
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 194.641.642 193.891.642
Ticari Alacaklar
5.931.009