***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443Transferler52.356.278 -52.356.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.431 32.510.237 5.929.752 38.475.420 -121.507 38.353.913Dönem Karı (Zararı)5.929.752 5.929.752 -121.507 5.808.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.545.668 32.545.668Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 29.437 115.751.930 5.345.814 405.703.676 5.929.752 586.853.317 12.232.039 599.085.356Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 -40.389.172 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Transferler903.633.477 -903.633.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.823 183.364.019 -8.547.178 174.715.018 12.278.385 186.993.403Dönem Karı (Zararı)-8.547.178 -8.547.178 574.299 -7.972.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.823 183.364.019 183.262.196 11.704.086 194.966.282Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -87.528 455.816.472 -40.389.172 5.345.814 1.309.337.153 -8.547.178 1.775.568.269 98.853.735 1.874.422.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI635.909.295 85.733.256Dönem Karı (Zararı)-7.972.879 5.808.245Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25 -7.972.879 5.808.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler190.624.237 46.557.533Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.447 24.119Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 -955.928 2.878.352Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.032.632 8.708.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-482.027 -313.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.514.659 9.022.083Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 183.364.019 32.510.237Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.154.067 2.436.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler426.458.223 33.367.478Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.216.066.500 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -719.924.088 -9.353.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -66.971.241 -2.591.745Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 36.203.217 -18.810.014Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 76.579.171 -3.061.846Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -90.192.732 30.049.116Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 25.021.853 16.524.492Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -50.324.457 20.611.148Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları609.109.581 85.733.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-236.349 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)27.036.063 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-466.056.850 -89.673.422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-186.937.307 -36.465Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 151.629.703Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-279.119.543 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 -241.266.660FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.585.452 3.571.151Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 65.585.071 15.159.395Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -199.593.029 -2.320.785Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.835 -245.376Ödenen Faiz-6.514.659 -9.022.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.266.993 -369.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.266.993 -369.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.463.678 9.656.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.730.671 9.287.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 65.730.671 36.463.678Finansal Yatırımlar5 1.216.066.500Ticari Alacaklar822.393.219 100.224.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 628.403.658 6.170.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 193.989.561 94.053.742Diğer Alacaklar2.133.602 1.360.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.133.602 1.360.803Peşin Ödenmiş Giderler29.172.823 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9,26 16.869.189 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 12.303.634 12.608.292Diğer Dönen Varlıklar17 76.784.465 10.586.023ARA TOPLAM996.214.780 1.470.437.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR996.214.780 1.470.437.283DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 96.000 96.000Ticari Alacaklar7 4.604.622 6.849.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.604.622 6.849.431Stoklar11 70.477.608 106.680.825Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.267.676.381 988.556.838Maddi Duran Varlıklar246.795.359 59.858.052Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.064.066 803.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.392 34.099Peşin Ödenmiş Giderler38.021 54.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 38.021 54.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.590.783.449 1.162.932.427TOPLAM VARLIKLAR2.586.998.229 2.633.369.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.257.557 37.233.687İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.093.298 9.564.297Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,26 4.093.298 9.564.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.164.259 27.669.390Banka Kredileri6 31.817.680 27.597.627Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 346.579 71.763Ticari Borçlar17.668.721 53.038.653İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 4.180.675 15.713.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.488.046 37.324.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 271.803 87.565Diğer Borçlar18.421.943 18.691.694İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,26 4.937.877 5.073.902İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.484.066 13.617.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.886.766 137.138.749İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9,26 748.074 566.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 108.138.692 136.572.304Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü253.657.918 224.467.788Kısa Vadeli Karşılıklar2.847.256 4.093.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 51.485 143.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.795.771 3.950.315ARA TOPLAM438.011.964 474.751.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.011.964 474.751.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar138.416.831 271.448.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.075.249 46.099.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,26 3.075.249 46.099.203İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar135.341.582 225.349.456Banka Kredileri6 134.600.648 224.644.355Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 740.934 705.101Ticari Borçlar0 54.822.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,26 0 54.822.800Diğer Borçlar2.254.712 1.636.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.254.712 1.636.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.066.798 61.139.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 39.066.798 61.139.272Uzun Vadeli Karşılıklar255.942 308.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 255.942 308.995Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 94.569.978 81.833.077TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.564.261 471.189.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER712.576.225 945.941.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.775.568.269 1.600.853.251Ödenmiş Sermaye18 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-87.528 14.295Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87.528 14.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -87.528 14.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)455.816.472 272.452.453Yabancı Para Çevrim Farkları455.816.472 272.452.453Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.345.814 5.345.814Diğer Özkaynak Payları-40.389.172 -40.389.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.309.337.153 405.703.676Net Dönem Karı veya Zararı25 -8.547.178 903.633.477Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 98.853.735 86.575.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.874.422.004 1.687.428.601TOPLAM KAYNAKLAR2.586.998.229 2.633.369.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 185.465.667 50.376.488 134.539.301 25.540.019Satışların Maliyeti18 -105.359.857 -20.761.725 -76.359.298 -10.813.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.105.810 29.614.763 58.180.003 14.726.529BRÜT KAR (ZARAR)80.105.810 29.614.763 58.180.003 14.726.529Genel Yönetim Giderleri19 -10.269.378 -9.703.672 -5.310.386 -3.790.404Pazarlama Giderleri19 -1.348.156 -1.021.751 -626.571 -699.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 18.171.492 4.864.310 12.443.644 5.662.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.174.289 -2.477.449 -178.929 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.485.479 21.276.201 64.507.761 15.899.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.485.479 21.276.201 64.507.761 15.899.458Finansman Gelirleri22 482.027 313.635 0 63.663Finansman Giderleri22 -90.786.318 -13.345.214 -68.304.058 -4.962.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.818.812 8.244.622 -3.796.297 11.000.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.154.067 -2.436.377 -948.784 -2.304.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.776.371 -1.705.297 -1.034.846 -1.705.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-377.696 -731.080 86.062 -599.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.972.879 5.808.245 -4.745.081 8.695.561DÖNEM KARI (ZARARI)-7.972.879 5.808.245 -4.745.081 8.695.561Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar574.299 -121.507 267.356 49.292Ana Ortaklık Payları-8.547.178 5.929.752 -5.012.437 8.646.269Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,16440000 0,11400000 -0,09640000 0,11400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.823 35.431 -125.429 4.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.823 35.431 -125.429 4.823Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar195.068.105 32.510.237 84.888.839 15.281.451Yabancı Para Çevrim Farkları195.068.105 32.510.237 84.888.839 15.281.451DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.966.282 32.545.668 84.763.410 15.286.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)186.993.403 38.353.913 80.018.329 23.981.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.278.385 -121.507 5.360.686 49.292Ana Ortaklık Payları174.715.018 38.475.420 74.657.643 23.932.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959558BIST