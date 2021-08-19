***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369Transferler44.972.113 -44.972.113 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.431 -30.989.824 -30.954.393 0 -30.954.393Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.548.041 -2.548.041 0 -2.548.041Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 29.437 5.345.814 341.197.800 -30.989.824 369.675.935 0 369.675.935Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016Transferler22.575.409 -22.575.409 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.823 -31.333.286 -31.435.109 0 -31.435.109Dönem Sonu Bakiyeler17 52.000.000 2.092.708 -87.528 5.345.814 363.802.199 -31.333.286 391.819.907 0 391.819.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI444.685.130 14.564.413Dönem Karı (Zararı)-31.333.286 -30.989.824Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-31.333.286 -30.989.824Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.275.284 4.584.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 5.338 1.716Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 200.280 -90.900Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.069.666 1.786.939Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -482.027 -313.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 4.551.693 2.100.574Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 2.886.736İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler471.743.132 40.969.746Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -750.000 42.282.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -375.565.165 -9.167.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -66.970.327 -2.874.335Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 36.203.217 -18.810.014Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 76.579.171 -3.634.607Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -143.217.655 -10.607.060Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 996.907.435 5.067.222Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -50.324.462 38.712.713İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.119.082 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.119.082 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları444.685.130 14.564.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-390.207.436 -3.442.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-186.921.833 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -203.285.603 -3.442.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.088.066 -12.437.636Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 23.545.856 3.625.531Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -67.627.091 -13.717.217Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları62.835 -245.376Ödenen Faiz-4.551.693 -2.100.574Alınan Faiz482.027 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.389.628 -1.315.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.389.628 -1.315.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.229.956 2.329.416DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.619.584 1.013.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.619.584 3.229.956Ticari Alacaklar446.629.346 72.655.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 335.252.955 6.259.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 111.376.391 66.395.742Diğer Alacaklar1.716.358 937.451İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,25 6.108 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.710.250 937.451Peşin Ödenmiş Giderler29.172.823 105.735.957İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,25 16.869.189 93.127.665İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 12.303.634 12.608.292Diğer Dönen Varlıklar9 76.777.444 10.586.024ARA TOPLAM563.915.555 193.144.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR563.915.555 193.144.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 194.641.642 193.891.642Ticari Alacaklar4.604.622 6.849.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.604.622 6.849.431Stoklar12 70.477.607 106.680.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 688.300.831 485.015.228Maddi Duran Varlıklar246.509.838 59.588.004Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.064.066 803.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.392 33.095Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.392 33.095Peşin Ödenmiş Giderler38.021 54.058İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 38.021 54.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.205.668.019 852.915.406TOPLAM VARLIKLAR1.769.583.574 1.046.060.215KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.806.380 8.216.370İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.806.380 8.216.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.806.380 8.216.370Ticari Borçlar13.421.570 101.816.425İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 5.461.960 70.902.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.959.610 30.913.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 271.803 87.565Diğer Borçlar5.207.877 209.883.770İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 4.937.877 209.105.770İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 270.000 778.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.886.765 137.138.748İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8,25 748.074 566.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.138.691 136.572.303Kısa Vadeli Karşılıklar279.285 234.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 51.485 143.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 227.800 91.610Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 525.638 715.486ARA TOPLAM131.399.318 458.093.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.399.318 458.093.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.816.183 46.804.304İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.816.183 46.804.304Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.816.183 46.804.304Ticari Borçlar0 54.822.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 0 54.822.800Diğer Borçlar1.203.225.433 1.636.494İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,25 1.200.970.717 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.254.716 1.636.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.066.791 61.139.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 39.066.791 61.139.270Uzun Vadeli Karşılıklar255.942 308.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 255.942 308.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER391.819.907 423.255.016Ödenmiş Sermaye17 52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -87.528 14.295Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 363.802.199 341.226.790Net Dönem Karı veya Zararı24 -31.333.286 22.575.409TOPLAM ÖZKAYNAKLAR391.819.907 423.255.016TOPLAM KAYNAKLAR1.769.583.574 1.046.060.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 138.243.100 14.559.010 105.177.879 6.578.378Satışların Maliyeti18 -81.438.898 -1.054.201 -63.102.493 -563.009TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.804.202 13.504.809 42.075.386 6.015.369BRÜT KAR (ZARAR)56.804.202 13.504.809 42.075.386 6.015.369Genel Yönetim Giderleri19 -2.389.264 -2.875.988 -1.095.669 -1.385.751Pazarlama Giderleri19 0 -49.179 0 -12.555Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.109.097 6.407.569 3.762.390 9.240.556Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.515.996 -41.866.965 -866.700 -41.220.181ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.008.039 -24.879.754 43.875.407 -27.362.562FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.008.039 -24.879.754 43.875.407 -27.362.562Finansman Gelirleri22 485.768 313.635 3.741 313.635Finansman Giderleri22 -88.827.093 -6.423.705 -61.542.034 -3.700.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401DÖNEM KARI (ZARARI)-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,60260000 -0,59600000 -0,33970000 -0,59130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.823 35.431 -125.429 4.823Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.823 35.431 -125.429 4.823Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.823 35.431 -125.429 4.823TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.435.109 -30.954.393 -17.788.315 -30.744.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.435.109 -30.954.393 -17.788.315 -30.744.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959559BIST