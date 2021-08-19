***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 22:49
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.431 -30.989.824 -30.954.393 0 -30.954.393
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.548.041 -2.548.041 0 -2.548.041
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 29.437 5.345.814 341.197.800 -30.989.824 369.675.935 0 369.675.935
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
22.575.409 -22.575.409 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.823 -31.333.286 -31.435.109 0 -31.435.109
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -87.528 5.345.814 363.802.199 -31.333.286 391.819.907 0 391.819.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.685.130 14.564.413
Dönem Karı (Zararı)
-31.333.286 -30.989.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-31.333.286 -30.989.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.275.284 4.584.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.338 1.716
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 200.280 -90.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.069.666 1.786.939
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -482.027 -313.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.551.693 2.100.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 2.886.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
471.743.132 40.969.746
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -750.000 42.282.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -375.565.165 -9.167.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -66.970.327 -2.874.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 36.203.217 -18.810.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 76.579.171 -3.634.607
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -143.217.655 -10.607.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 996.907.435 5.067.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -50.324.462 38.712.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.119.082 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.119.082 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
444.685.130 14.564.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-390.207.436 -3.442.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.921.833 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -203.285.603 -3.442.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.088.066 -12.437.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 23.545.856 3.625.531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -67.627.091 -13.717.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
62.835 -245.376
Ödenen Faiz
-4.551.693 -2.100.574
Alınan Faiz
482.027 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.389.628 -1.315.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.389.628 -1.315.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.619.584 1.013.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.619.584 3.229.956
Ticari Alacaklar
446.629.346 72.655.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 335.252.955 6.259.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 111.376.391 66.395.742
Diğer Alacaklar
1.716.358 937.451
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 6.108 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.710.250 937.451
Peşin Ödenmiş Giderler
29.172.823 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,25 16.869.189 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.303.634 12.608.292
Diğer Dönen Varlıklar
9 76.777.444 10.586.024
ARA TOPLAM
563.915.555 193.144.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.915.555 193.144.809
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 194.641.642 193.891.642
Ticari Alacaklar
4.604.622 6.849.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.604.622 6.849.431
Stoklar
12 70.477.607 106.680.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 688.300.831 485.015.228
Maddi Duran Varlıklar
246.509.838 59.588.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.064.066 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.392 33.095
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.392 33.095
Peşin Ödenmiş Giderler
38.021 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.021 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.205.668.019 852.915.406
TOPLAM VARLIKLAR
1.769.583.574 1.046.060.215
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.806.380 8.216.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.806.380 8.216.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.806.380 8.216.370
Ticari Borçlar
13.421.570 101.816.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 5.461.960 70.902.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.959.610 30.913.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 271.803 87.565
Diğer Borçlar
5.207.877 209.883.770
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 4.937.877 209.105.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 270.000 778.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.886.765 137.138.748
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,25 748.074 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.138.691 136.572.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
279.285 234.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 51.485 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 227.800 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 525.638 715.486
ARA TOPLAM
131.399.318 458.093.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.399.318 458.093.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.816.183 46.804.304
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.816.183 46.804.304
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.816.183 46.804.304
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 0 54.822.800
Diğer Borçlar
1.203.225.433 1.636.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 1.200.970.717 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.254.716 1.636.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.066.791 61.139.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.066.791 61.139.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
255.942 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 255.942 308.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.819.907 423.255.016
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -87.528 14.295
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 363.802.199 341.226.790
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -31.333.286 22.575.409
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.819.907 423.255.016
TOPLAM KAYNAKLAR
1.769.583.574 1.046.060.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 138.243.100 14.559.010 105.177.879 6.578.378
Satışların Maliyeti
18 -81.438.898 -1.054.201 -63.102.493 -563.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.804.202 13.504.809 42.075.386 6.015.369
BRÜT KAR (ZARAR)
56.804.202 13.504.809 42.075.386 6.015.369
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.389.264 -2.875.988 -1.095.669 -1.385.751
Pazarlama Giderleri
19 0 -49.179 0 -12.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.109.097 6.407.569 3.762.390 9.240.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.515.996 -41.866.965 -866.700 -41.220.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.008.039 -24.879.754 43.875.407 -27.362.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.008.039 -24.879.754 43.875.407 -27.362.562
Finansman Gelirleri
22 485.768 313.635 3.741 313.635
Finansman Giderleri
22 -88.827.093 -6.423.705 -61.542.034 -3.700.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.333.286 -30.989.824 -17.662.886 -30.749.401
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,60260000 -0,59600000 -0,33970000 -0,59130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.823 35.431 -125.429 4.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.823 35.431 -125.429 4.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.823 35.431 -125.429 4.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.435.109 -30.954.393 -17.788.315 -30.744.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.435.109 -30.954.393 -17.788.315 -30.744.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959559
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