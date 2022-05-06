***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 18:57
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 -40.389.172 272.452.453 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606 103.568.510 -3.534.741 100.057.375 100.057.375
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
306.943 306.943
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 37.901 -40.389.172 376.020.963 1.309.337.153 3.534.741 1.700.910.626 93.493.049 1.794.403.675
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606
Transferler
672.356.730 -672.356.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
203.584.603 -7.265 -161.709.323 41.868.015 16.176.981 58.044.996
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.434.294.384 -54.789 5.345.814 1.682.325.402 -161.709.323 2.871.354.446 180.156.156 3.051.510.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-441.518.370 466.481.058
Dönem Karı (Zararı)
-162.420.565 -3.227.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-162.420.565 -3.227.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.472.030 -5.665.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.212 12.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.239.791 -1.605.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.761.507 -5.277.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.311 -6.169.550
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.760.196 892.137
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.845.102 1.205.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.570.665 457.654.076
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 429.740.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.599.698 -62.326.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.262 -41.655.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.437.685 -6.284.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.214.585 76.271.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.840.431 36.433.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.654.246 11.081.417
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.076.144 14.394.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.377.870 448.761.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -167.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-354.140.500 17.887.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.721 -218.406.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.721 -12.878.887
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.527.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.841.853 -124.820.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-181.477.161 69.447.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.394.340
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.540
Ödenen Faiz
-18.363.381 -892.138
Alınan Faiz
-1.311 6.169.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-641.651.944 123.254.187
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
104.412.535 103.568.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-537.239.409 226.822.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
541.534.830 36.463.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.295.421 263.286.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.295.421 541.534.830
Ticari Alacaklar
72.824.502 91.763.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26.850.632 21.825.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.973.870 69.938.321
Diğer Alacaklar
4.057.840 2.282.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
374.198 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.683.642 2.282.396
Peşin Ödenmiş Giderler
9.178.563 17.393.148
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 463.745
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.178.563 16.929.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 4.675
Diğer Dönen Varlıklar
74.904.068 76.601.219
ARA TOPLAM
165.260.394 729.579.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
165.260.394 729.579.802
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
96.000 96.000
Ticari Alacaklar
0 420.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 420.875
Stoklar
5 400.341.798 384.904.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.275.531.086 4.123.472.036
Maddi Duran Varlıklar
3.155.884 2.982.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
973.383 1.014.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.420 31.267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.420 31.267
Peşin Ödenmiş Giderler
16.038 16.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.038 16.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.680.144.609 4.512.936.758
TOPLAM VARLIKLAR
4.845.405.003 5.242.516.560
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 331.099.065 335.604.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.314.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
331.099.065 333.290.589
Banka Kredileri
330.981.530 333.197.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
117.535 93.129
Ticari Borçlar
132.069.177 27.228.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.629 3.368.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
132.054.548 23.859.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
252.884 390.320
Diğer Borçlar
4 271.030.047 358.889.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
249.261.098 340.345.332
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.768.949 18.544.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
109.746.770 89.249.743
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.346.568 2.818.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.400.202 86.430.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.586.697 358.882.095
Kısa Vadeli Karşılıklar
393.795 1.446.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
165.995 151.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
227.800 1.294.846
ARA TOPLAM
852.178.435 1.171.691.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
852.178.435 1.171.691.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 367.071.886 538.653.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.071.886 538.653.159
Banka Kredileri
366.165.059 537.715.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
906.827 937.688
Diğer Borçlar
4 2.863.465 2.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.863.465 2.492.836
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
420.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
420.882
Uzun Vadeli Karşılıklar
320.454 295.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
320.454 295.411
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
571.460.161 535.496.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.715.966 1.077.359.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.793.894.401 2.249.050.954
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.871.354.446 2.829.486.431
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-142.939.750 -142.939.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.789 -47.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.434.294.384 1.230.709.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.682.325.402 1.009.968.672
Net Dönem Karı veya Zararı
-161.709.323 672.356.730
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
180.156.156 163.979.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.051.510.602 2.993.465.606
TOPLAM KAYNAKLAR
4.845.405.003 5.242.516.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
68.888.453 50.926.366
Satışların Maliyeti
-26.486.177 -29.000.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.402.276 21.925.807
BRÜT KAR (ZARAR)
42.402.276 21.925.807
Genel Yönetim Giderleri
-13.587.161 -4.958.992
Pazarlama Giderleri
-320.623 -721.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.201.230 5.991.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-246.191.764 -2.259.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-200.496.042 19.977.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-200.496.042 19.977.718
Finansman Gelirleri
75.589.276 6.169.550
Finansman Giderleri
-34.668.697 -28.169.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-159.575.463 -2.022.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.845.102 -1.205.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.845.102 -1.205.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.420.565 -3.227.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.420.565 -3.227.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-711.242 306.943
Ana Ortaklık Payları
-161.709.323 -3.534.741
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -3,10980000 -0,06800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.265 23.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.265 23.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
220.472.826 103.568.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
220.472.826 103.568.510
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
220.465.561 103.592.116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.044.996 100.364.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.176.981 306.943
Ana Ortaklık Payları
41.868.015 100.057.375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027389
BIST