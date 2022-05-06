***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 -40.389.172 272.452.453 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Transferler903.633.477 -903.633.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.606 103.568.510 -3.534.741 100.057.375 100.057.375Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler306.943 306.943Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 37.901 -40.389.172 376.020.963 1.309.337.153 3.534.741 1.700.910.626 93.493.049 1.794.403.675Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606Transferler672.356.730 -672.356.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)203.584.603 -7.265 -161.709.323 41.868.015 16.176.981 58.044.996Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.434.294.384 -54.789 5.345.814 1.682.325.402 -161.709.323 2.871.354.446 180.156.156 3.051.510.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-441.518.370 466.481.058Dönem Karı (Zararı)-162.420.565 -3.227.798Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-162.420.565 -3.227.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.472.030 -5.665.189Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler105.212 12.321Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.239.791 -1.605.380Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.761.507 -5.277.413Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.311 -6.169.550Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.760.196 892.137Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.845.102 1.205.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler57.570.665 457.654.076Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 429.740.155Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.599.698 -62.326.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.262 -41.655.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.437.685 -6.284.675Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.214.585 76.271.080Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.840.431 36.433.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.654.246 11.081.417Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20.076.144 14.394.710Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-87.377.870 448.761.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -167.680Vergi İadeleri (Ödemeleri)-354.140.500 17.887.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-291.721 -218.406.857Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-291.721 -12.878.887Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-205.527.970FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.841.853 -124.820.014Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-181.477.161 69.447.454Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-199.394.340Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-150.540Ödenen Faiz-18.363.381 -892.138Alınan Faiz-1.311 6.169.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-641.651.944 123.254.187Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi104.412.535 103.568.510NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-537.239.409 226.822.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ541.534.830 36.463.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.295.421 263.286.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.295.421 541.534.830Ticari Alacaklar72.824.502 91.763.534İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26.850.632 21.825.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar45.973.870 69.938.321Diğer Alacaklar4.057.840 2.282.396İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar374.198 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.683.642 2.282.396Peşin Ödenmiş Giderler9.178.563 17.393.148İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 463.745İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.178.563 16.929.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 4.675Diğer Dönen Varlıklar74.904.068 76.601.219ARA TOPLAM165.260.394 729.579.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR165.260.394 729.579.802DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar96.000 96.000Ticari Alacaklar0 420.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 420.875Stoklar5 400.341.798 384.904.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.275.531.086 4.123.472.036Maddi Duran Varlıklar3.155.884 2.982.155Kullanım Hakkı Varlıkları973.383 1.014.275Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.420 31.267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.420 31.267Peşin Ödenmiş Giderler16.038 16.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.038 16.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.680.144.609 4.512.936.758TOPLAM VARLIKLAR4.845.405.003 5.242.516.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 331.099.065 335.604.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.314.004İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları331.099.065 333.290.589Banka Kredileri330.981.530 333.197.460Kiralama İşlemlerinden Borçlar117.535 93.129Ticari Borçlar132.069.177 27.228.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14.629 3.368.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar132.054.548 23.859.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar252.884 390.320Diğer Borçlar4 271.030.047 358.889.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar249.261.098 340.345.332İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.768.949 18.544.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)109.746.770 89.249.743İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.346.568 2.818.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.400.202 86.430.892Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.586.697 358.882.095Kısa Vadeli Karşılıklar393.795 1.446.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar165.995 151.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar227.800 1.294.846ARA TOPLAM852.178.435 1.171.691.821TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER852.178.435 1.171.691.821UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 367.071.886 538.653.159İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar367.071.886 538.653.159Banka Kredileri366.165.059 537.715.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar906.827 937.688Diğer Borçlar4 2.863.465 2.492.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.863.465 2.492.836Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)420.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)420.882Uzun Vadeli Karşılıklar320.454 295.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar320.454 295.411Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü571.460.161 535.496.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER941.715.966 1.077.359.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.793.894.401 2.249.050.954ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.871.354.446 2.829.486.431Ödenmiş Sermaye52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.092.708 2.092.708Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-142.939.750 -142.939.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.789 -47.524Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.434.294.384 1.230.709.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.682.325.402 1.009.968.672Net Dönem Karı veya Zararı-161.709.323 672.356.730Kontrol Gücü Olmayan Paylar180.156.156 163.979.175TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.051.510.602 2.993.465.606TOPLAM KAYNAKLAR4.845.405.003 5.242.516.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat68.888.453 50.926.366Satışların Maliyeti-26.486.177 -29.000.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.402.276 21.925.807BRÜT KAR (ZARAR)42.402.276 21.925.807Genel Yönetim Giderleri-13.587.161 -4.958.992Pazarlama Giderleri-320.623 -721.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.201.230 5.991.904Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-246.191.764 -2.259.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-200.496.042 19.977.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-200.496.042 19.977.718Finansman Gelirleri75.589.276 6.169.550Finansman Giderleri-34.668.697 -28.169.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-159.575.463 -2.022.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.845.102 -1.205.283Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.845.102 -1.205.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-162.420.565 -3.227.798DÖNEM KARI (ZARARI)-162.420.565 -3.227.798Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-711.242 306.943Ana Ortaklık Payları-161.709.323 -3.534.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -3,10980000 -0,06800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.265 23.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.265 23.606Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar220.472.826 103.568.510Yabancı Para Çevrim Farkları220.472.826 103.568.510DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)220.465.561 103.592.116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.044.996 100.364.318Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.176.981 306.943Ana Ortaklık Payları41.868.015 100.057.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027389BIST