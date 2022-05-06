***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016Transferler22.575.409 -22.575.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.606 -13.670.400 -13.646.794 0 -13.646.794Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 37.901 5.345.814 363.802.199 -13.670.400 409.608.222 0 409.608.222Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 47.524 5.345.814 363.802.199 80.326.675 503.519.872 0 503.519.872Transferler80.326.675 -80.326.675Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.265 -146.984.283 -146.991.548 0 -146.991.548Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 54.789 5.345.814 444.128.874 -146.984.283 356.528.324 0 356.528.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-443.178.374 218.563.043Dönem Karı (Zararı)-146.984.283 -13.670.400Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-146.984.283 -13.670.400Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler211.159.376 -628.011Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler52.526 1.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.223.825 -154.523Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.845.665 -474.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -1.366.751Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.845.665 892.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler200.485.010 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-507.353.467 232.861.454Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -750.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.789.330 -15.868.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138.941.406 -41.659.930Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.437.685 -6.284.675Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.194.517 76.271.080Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.100.767 -16.126.867Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-527.287.522 222.601.688Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18.933.740 14.678.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.294.792 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.294.792 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-443.178.374 218.563.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-291.721 -175.565.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-291.721 -12.868.136Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -162.697.390FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.081.080 -38.920.650Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.499.999Kredilerden Nakit Girişleri0 22.499.999Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.666.667 -61.744.723Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları34.437 -150.540Ödenen Faiz-14.448.850 -892.137Alınan Faiz0 1.366.751YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-499.551.175 4.076.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-499.551.175 4.076.867DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ502.361.631 3.229.956DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.810.456 7.306.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.810.456 502.361.631Ticari Alacaklar42.057.387 68.202.017İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14.432.932 19.450.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.624.455 48.751.469Diğer Alacaklar192.018.377 53.076.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar188.334.735 50.794.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.683.642 2.282.397Peşin Ödenmiş Giderler9.110.024 17.304.541İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 463.745İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.110.024 16.840.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.675Diğer Dönen Varlıklar74.880.606 76.585.932ARA TOPLAM320.876.850 717.535.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR320.876.850 717.535.767DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.093.408.521 1.093.408.521Ticari Alacaklar420.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar420.875Stoklar4 400.341.798 384.904.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.508.426.986 1.508.426.986Maddi Duran Varlıklar1.030.417 790.375Kullanım Hakkı Varlıkları973.383 1.014.275Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.420 31.267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.420 31.267Peşin Ödenmiş Giderler16.038 16.038TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.004.227.563 2.989.012.450TOPLAM VARLIKLAR3.325.104.413 3.706.548.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 283.044.273 266.062.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları283.044.273 266.062.795Banka Kredileri282.926.738 265.969.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar117.535 93.129Ticari Borçlar125.981.179 15.880.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.143.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar125.981.179 13.736.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar251.026 298.290Diğer Borçlar3 248.189.188 342.171.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar248.119.188 342.051.234İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.000 120.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.289.179 90.934.564İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.888.977 4.503.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.400.202 86.430.889Kısa Vadeli Karşılıklar393.795 379.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar165.995 151.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar227.800 227.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler741.195 1.141.058ARA TOPLAM768.889.835 716.868.009TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER768.889.835 716.868.009UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 180.882.567 234.140.351İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar180.882.567 234.140.351Banka Kredileri179.975.740 233.202.663Kiralama İşlemlerinden Borçlar906.827 937.688Diğer Borçlar3 2.018.483.233 2.251.303.699İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.015.628.869 2.248.818.756İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.854.364 2.484.943Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 420.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 420.875Uzun Vadeli Karşılıklar320.454 295.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar320.454 295.411TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.199.686.254 2.486.160.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.968.576.089 3.203.028.345ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.528.324 503.519.872Ödenmiş Sermaye52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.092.708 2.092.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.789 -47.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları444.128.874 363.802.199Net Dönem Karı veya Zararı-146.984.283 80.326.675TOPLAM ÖZKAYNAKLAR356.528.324 503.519.872TOPLAM KAYNAKLAR3.325.104.413 3.706.548.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat34.872.376 33.065.221Satışların Maliyeti-13.214.734 -227.806.543 -3.649.296ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-191.820.704 13.132.632FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-191.820.704 13.132.632Finansman Gelirleri75.590.587 1.366.751Finansman Giderleri-30.754.166 -28.169.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-146.984.283 -13.670.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-146.984.283 -13.670.400DÖNEM KARI (ZARARI)-146.984.283 -13.670.400Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-146.984.283 -13.670.400Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -2,82660000 -0,26290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.265 23.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.265 23.606Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.265 23.606TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-146.991.548 -13.646.794Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-146.991.548 -13.646.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027390BIST