***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-295.944.105 635.909.295Dönem Karı (Zararı)25 -280.860.012 -7.972.879Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-280.860.012 -7.972.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler232.549.735 190.624.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler214.626 29.447Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 -11.780.211 -955.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.527.236 6.032.632Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.972.354 -482.027Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler35.499.590 6.514.659Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 208.789.871 183.364.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 8.798.213 2.154.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler120.041.805 426.458.223Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 1.216.066.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -29.390.767 -719.924.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.196.736 -66.971.241Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -7.824.810 36.203.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 5.027.573 76.579.171Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 119.590.079 -90.192.732Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.860.866 25.021.853Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 38.303.860 -50.324.457Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.731.528 609.109.581Ödenen Temettüler0 -236.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)-367.675.633 27.036.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.028.919 -466.056.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-318.007 -186.937.307Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.710.912 -279.119.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.456.035 -140.585.452Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 25.000.000 65.585.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -241.509.190 -199.593.029Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.000 -62.835Ödenen Faiz-31.871.199 -6.514.659Alınan Faiz8.972.354 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-538.429.059 29.266.993NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-538.429.059 29.266.993DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 541.534.830 36.463.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.105.771 65.730.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 5.345.814 -40.389.172 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601Transferler903.633.477 -903.633.477Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.823 183.364.019 -8.547.178 174.715.018 12.278.385 186.993.403Dönem Karı (Zararı)-8.547.178 -8.547.178 574.299 -7.972.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.823 183.364.019 183.262.196 11.704.086 194.966.282Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -87.528 455.816.472 5.345.814 -40.389.172 1.309.337.153 -8.547.178 1.775.568.269 98.853.735 1.874.422.004Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606Transferler672.356.730 -672.356.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)408.722.003 -155.065 -281.411.114 127.155.824 29.831.334 156.987.158Dönem Karı (Zararı)-281.411.114 -281.411.114 551.102 -280.860.012Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)408.722.003 -155.065 408.566.938 29.280.232 437.847.170Dönem Sonu Bakiyeler52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.639.431.784 -202.589 5.345.814 1.682.325.402 -281.411.114 2.956.642.255 193.810.509 3.150.452.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.105.771 541.534.830Ticari Alacaklar16.929.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 4.675Diğer Dönen Varlıklar73.357.041 76.601.219ARA TOPLAM226.554.532 729.579.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR226.554.532 729.579.802DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar96.000 96.000Ticari Alacaklar0 420.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 420.875Stoklar5 392.728.923 384.904.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.416.996.506 4.123.472.036Maddi Duran Varlıklar4.169.685 2.982.155Kullanım Hakkı Varlıkları146.005 1.014.275Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.564 31.267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.564 31.267Peşin Ödenmiş Giderler8.084 16.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.084 16.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.814.174.767 4.512.936.758TOPLAM VARLIKLAR5.040.729.299 5.242.516.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 341.626.655 335.604.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.314.004İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları341.626.655 333.290.589Banka Kredileri341.570.073 333.197.460Kiralama İşlemlerinden Borçlar56.582 93.129Ticari Borçlar146.818.825 27.228.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlar118.397 3.368.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar146.700.428 23.859.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar344.027 390.320Diğer Borçlar4 345.575.615 358.889.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar313.472.626 340.345.332İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.102.989 18.544.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)127.974.486 89.249.743İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.589.835 2.818.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.384.651 86.430.892Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 358.882.095Kısa Vadeli Karşılıklar486.885 1.446.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar259.085 151.856Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar227.800 1.294.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.798.919 0ARA TOPLAM969.625.412 1.171.691.821TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER969.625.412 1.171.691.821UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 318.866.994 538.653.159İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar318.866.994 538.653.159Banka Kredileri318.764.610 537.715.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar102.384 937.688Diğer Borçlar4 2.933.318 2.492.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.933.318 2.492.836Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 420.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 420.882Uzun Vadeli Karşılıklar515.261 295.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar515.261 295.411Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü598.335.550 535.496.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER920.651.123 1.077.359.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.890.276.535 2.249.050.954ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.956.642.255 2.829.486.431Ödenmiş Sermaye52.000.000 52.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)ren Birleşmelerin Etkisi-142.939.750 -142.939.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-202.589 -47.524Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.639.431.784 1.230.709.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.345.814 5.345.814Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.682.325.402 1.009.968.672Net Dönem Karı veya Zararı-281.411.114 672.356.730Kontrol Gücü Olmayan Paylar193.810.509 163.979.175TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.150.452.764 2.993.465.606TOPLAM KAYNAKLAR5.040.729.299 5.242.516.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 186.136.144 185.465.667 117.247.691 134.539.301Satışların Maliyeti19 -79.411.235 -105.359.857 -52.925.058 -76.359.298TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)106.724.909 80.105.810 64.322.633 58.180.003BRÜT KAR (ZARAR)106.724.909 80.105.810 64.322.633 58.180.003Genel Yönetim Giderleri20 -17.748.286 -10.269.378 -4.161.125 -5.310.386Pazarlama Giderleri20 -428.348 -1.348.156 -107.725 -626.571Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 20.672.830 18.171.492 3.471.600 12.443.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -419.437.754 -2.174.289 -173.245.990 -178.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-310.216.649 84.485.479 -109.720.607 64.507.761FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-310.216.649 84.485.479 -109.720.607 64.507.761Finansman Gelirleri23 84.562.941 482.027 8.973.665 0Finansman Giderleri23 -46.408.091 -90.786.318 -11.739.394 -68.304.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-272.061.799 -5.818.812 -112.486.336 -3.796.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.798.213 -2.154.067 -5.953.111 -948.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.776.371 -1.034.846Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.798.213 -377.696 -5.953.111 86.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-280.860.012 -7.972.879 -118.439.447 -4.745.081DÖNEM KARI (ZARARI)-280.860.012 -7.972.879 -118.439.447 -4.745.081Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar551.102 574.299 1.262.344 267.356Ana Ortaklık Payları-281.411.114 -8.547.178 -119.701.791 -5.012.437Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 -5,41180000 -0,16440000 -2,30200000 -0,09640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-155.065 -101.823 -147.800 -125.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-155.065 -101.823 -147.800 -125.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar438.002.235 195.068.105 217.529.409 84.888.839Yabancı Para Çevrim Farkları438.002.235 195.068.105 217.529.409 84.888.839DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)437.847.170 194.966.282 217.381.609 84.763.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.987.158 186.993.403 98.942.162 80.018.329Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.831.334 12.278.385 13.654.353 5.360.686Ana Ortaklık Payları127.155.824 174.715.018 85.287.809 74.657.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056885BIST