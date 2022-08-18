***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:33
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-295.944.105 635.909.295
Dönem Karı (Zararı)
25 -280.860.012 -7.972.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-280.860.012 -7.972.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.549.735 190.624.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
214.626 29.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -11.780.211 -955.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.527.236 6.032.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.972.354 -482.027
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.499.590 6.514.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 208.789.871 183.364.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 8.798.213 2.154.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.041.805 426.458.223
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 1.216.066.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.390.767 -719.924.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.196.736 -66.971.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.824.810 36.203.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 5.027.573 76.579.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 119.590.079 -90.192.732
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.860.866 25.021.853
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 38.303.860 -50.324.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.731.528 609.109.581
Ödenen Temettüler
0 -236.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-367.675.633 27.036.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.028.919 -466.056.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-318.007 -186.937.307
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.710.912 -279.119.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.456.035 -140.585.452
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 25.000.000 65.585.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -241.509.190 -199.593.029
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.000 -62.835
Ödenen Faiz
-31.871.199 -6.514.659
Alınan Faiz
8.972.354 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.429.059 29.266.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.429.059 29.266.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 541.534.830 36.463.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.105.771 65.730.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 5.345.814 -40.389.172 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.823 183.364.019 -8.547.178 174.715.018 12.278.385 186.993.403
Dönem Karı (Zararı)
-8.547.178 -8.547.178 574.299 -7.972.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.823 183.364.019 183.262.196 11.704.086 194.966.282
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -87.528 455.816.472 5.345.814 -40.389.172 1.309.337.153 -8.547.178 1.775.568.269 98.853.735 1.874.422.004
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606
Transferler
672.356.730 -672.356.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
408.722.003 -155.065 -281.411.114 127.155.824 29.831.334 156.987.158
Dönem Karı (Zararı)
-281.411.114 -281.411.114 551.102 -280.860.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
408.722.003 -155.065 408.566.938 29.280.232 437.847.170
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.639.431.784 -202.589 5.345.814 1.682.325.402 -281.411.114 2.956.642.255 193.810.509 3.150.452.764
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.105.771 541.534.830
Ticari Alacaklar
16.929.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 4.675
Diğer Dönen Varlıklar
73.357.041 76.601.219
ARA TOPLAM
226.554.532 729.579.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
226.554.532 729.579.802
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
96.000 96.000
Ticari Alacaklar
0 420.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 420.875
Stoklar
5 392.728.923 384.904.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.416.996.506 4.123.472.036
Maddi Duran Varlıklar
4.169.685 2.982.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
146.005 1.014.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.564 31.267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.564 31.267
Peşin Ödenmiş Giderler
8.084 16.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.084 16.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.814.174.767 4.512.936.758
TOPLAM VARLIKLAR
5.040.729.299 5.242.516.560
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 341.626.655 335.604.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.314.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
341.626.655 333.290.589
Banka Kredileri
341.570.073 333.197.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.582 93.129
Ticari Borçlar
146.818.825 27.228.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
118.397 3.368.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
146.700.428 23.859.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
344.027 390.320
Diğer Borçlar
4 345.575.615 358.889.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
313.472.626 340.345.332
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.102.989 18.544.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.974.486 89.249.743
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.589.835 2.818.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.384.651 86.430.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 358.882.095
Kısa Vadeli Karşılıklar
486.885 1.446.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
259.085 151.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
227.800 1.294.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.798.919 0
ARA TOPLAM
969.625.412 1.171.691.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.625.412 1.171.691.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 318.866.994 538.653.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
318.866.994 538.653.159
Banka Kredileri
318.764.610 537.715.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
102.384 937.688
Diğer Borçlar
4 2.933.318 2.492.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.933.318 2.492.836
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 420.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 420.882
Uzun Vadeli Karşılıklar
515.261 295.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
515.261 295.411
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
598.335.550 535.496.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
920.651.123 1.077.359.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.890.276.535 2.249.050.954
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.956.642.255 2.829.486.431
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
ren Birleşmelerin Etkisi
-142.939.750 -142.939.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-202.589 -47.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.639.431.784 1.230.709.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.682.325.402 1.009.968.672
Net Dönem Karı veya Zararı
-281.411.114 672.356.730
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
193.810.509 163.979.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.150.452.764 2.993.465.606
TOPLAM KAYNAKLAR
5.040.729.299 5.242.516.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 186.136.144 185.465.667 117.247.691 134.539.301
Satışların Maliyeti
19 -79.411.235 -105.359.857 -52.925.058 -76.359.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.724.909 80.105.810 64.322.633 58.180.003
BRÜT KAR (ZARAR)
106.724.909 80.105.810 64.322.633 58.180.003
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.748.286 -10.269.378 -4.161.125 -5.310.386
Pazarlama Giderleri
20 -428.348 -1.348.156 -107.725 -626.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 20.672.830 18.171.492 3.471.600 12.443.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -419.437.754 -2.174.289 -173.245.990 -178.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-310.216.649 84.485.479 -109.720.607 64.507.761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-310.216.649 84.485.479 -109.720.607 64.507.761
Finansman Gelirleri
23 84.562.941 482.027 8.973.665 0
Finansman Giderleri
23 -46.408.091 -90.786.318 -11.739.394 -68.304.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-272.061.799 -5.818.812 -112.486.336 -3.796.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.798.213 -2.154.067 -5.953.111 -948.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.776.371 -1.034.846
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.798.213 -377.696 -5.953.111 86.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-280.860.012 -7.972.879 -118.439.447 -4.745.081
DÖNEM KARI (ZARARI)
-280.860.012 -7.972.879 -118.439.447 -4.745.081
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
551.102 574.299 1.262.344 267.356
Ana Ortaklık Payları
-281.411.114 -8.547.178 -119.701.791 -5.012.437
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 -5,41180000 -0,16440000 -2,30200000 -0,09640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155.065 -101.823 -147.800 -125.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155.065 -101.823 -147.800 -125.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
438.002.235 195.068.105 217.529.409 84.888.839
Yabancı Para Çevrim Farkları
438.002.235 195.068.105 217.529.409 84.888.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
437.847.170 194.966.282 217.381.609 84.763.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.987.158 186.993.403 98.942.162 80.018.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.831.334 12.278.385 13.654.353 5.360.686
Ana Ortaklık Payları
127.155.824 174.715.018 85.287.809 74.657.643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056885
BIST