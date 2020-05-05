***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.05.2020Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Kat:-1 Konferans Salonu Darphane Beşiktaş-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,8 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Dilek ve Öneriler13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet-2019.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Gündem-2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ykk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 04.05.2020 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak, ekli gündemin görüşüleceği 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04 Haziran 2020 tarihinde Saat 15:00 da şirket merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2019 Yılı Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları 12 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olup pay sahiplerinin incelemesine açıktır.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842472BIST