***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 21.04.2021Genel Kurul Tarihi 18.05.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,8 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Dilek ve öneriler,13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK Davet-2020.pdf - İlan MetniEK: 3 GK Vekalet Örneği-2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 YKK- Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 21.04.2021 tarihinde şirket merkez adresinde toplanarak, ekli gündemin görüşüleceği 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2021 tarihinde Saat 15:00 da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2020 Yılı Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları 11 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olup pay sahiplerinin incelemesine açıktır.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930535BIST