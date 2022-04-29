***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tarihinin Güncellenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantımızın İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00'da yapılmasına kara verilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,8 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulunun "Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 17. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - Dilek ve öneriler,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK-Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GK-Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GK-Vekalet Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket merkez adresinde toplanarak14.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 11.05.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025556BIST