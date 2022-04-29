***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 16:08
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tarihinin Güncellenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantımızın İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00'da yapılmasına kara verilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunun "Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 17. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Dilek ve öneriler,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK-Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GK-Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GK-Vekalet Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, şirket merkez adresinde toplanarak
14.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 11.05.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul Ticaret Sicil memurluğundaki prosedürlerin öngörülenden daha uzun sürmesi sebebiyle ertelenerek 08.06.2022 tarihinde saat 15:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025556
BIST