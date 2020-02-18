***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 08:28
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819791
BIST
11:35119.846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -945,67
|Açılış
|: 120.451
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
119.528
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|Önceki Kapanış
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11:356,5718
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 307,35
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310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,17
|59.411.831
|% 15,19
|
|BOSSA
|11,85
|22.487.894
|% 11,79
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,19
|242.922.160
|% 10,73
|
|DESA
|5,91
|4.361.284
|% 10,06
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|ARDYZ
|14,28
|11.961.716
|% -9,68
|
|HUBVC
|36,08
|47.898.507
|% -8,84
|
|UFUK
|4,36
|64.737
|% -8,21
|
|ODAS
|2,32
|286.616.622
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|127.515.184
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,34
|74.918.476
|% -2,90
|
|PGSUS
|70,25
|51.434.261
|% -2,36
|
|HUBVC
|36,08
|47.898.507
|% -8,84
|
|ODAS
|2,32
|286.616.622
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,34
|74.918.476
|% -2,90
|
|AVOD
|2,47
|38.055.346
|% 2,07
|
|ADESE
|1,52
|18.637.505
|% -0,65
|
|OSTIM
|2,49
|27.804.810
|% -2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% 0,22
|
|Frank
|6,1653
|6,2024
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,14
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,80
|56,80
|-0,87
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