***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMecidiyeköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurumlar Vergisi Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020Açıklamalarşirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Gelir Tablosu 2020 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla,irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.Kamuoyuna Duyurulur,irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.Kamuoyuna Duyurulur,irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.Kamuoyuna Duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847559BIST