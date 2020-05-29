***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.05.2020 08:25
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Gelir Tablosu 2020 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla,
irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur,
irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur,
irketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu 2019 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
V.U.K.' na göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847559
BIST