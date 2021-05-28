***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 17:56
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mecidiyeköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 Dönemi Gelir Tablosu 2021 yılı 1. Dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde, bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulmuş olup, Bahse mevzu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938747
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0737
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05522,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,30
|Açılış
|: 522,55
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5687
|8,5728
|% 0,88
|
|Euro
|10,4495
|10,4623
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,1163
|12,1771
|% 0,69
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2765
|2,2880
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,24
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|69,32
|69,32
|0,12
|