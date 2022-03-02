***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.03.2022 14:55
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021..31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bayrampaşa Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan 01.01.2021..31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bayrampaşa Vergi Dairesine verilmiştir.
Söz konusu gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006463
BIST
15:301.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:3014,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1750
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:3015,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1362
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:30869,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,51
|Açılış
|: 869,49
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:28
|PRKAB
|43,50
|26.310.383
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.897.388
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.532.468
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.241.355
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.733.101
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.073.934
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,10
|4.658.337.877
|% 6,85
|
|THYAO
|26,06
|3.241.438.370
|% 3,17
|
|EREGL
|34,70
|2.789.911.061
|% 4,58
|
|ASELS
|23,36
|1.215.575.894
|% -2,67
|
|GARAN
|11,70
|990.437.078
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,10
|4.658.337.877
|% 6,85
|
|YKBNK
|3,71
|733.735.903
|% 2,20
|
|THYAO
|26,06
|3.241.438.370
|% 3,17
|
|GARAN
|11,70
|990.437.078
|% 0,69
|
|EREGL
|34,70
|2.789.911.061
|% 4,58
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0615
|14,0673
|% 1,24
|
|Euro
|15,6153
|15,6488
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6709
|18,7645
|% 1,17
|
|Frank
|15,2278
|15,3196
|% 1,07
|
|Riyal
|3,7347
|3,7534
|% 1,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-20,03
|
|Altın Gr.
|872
|872
|2,74
|
|Cumhuriyet
|5.798
|5.885
|85,00
|
|Tam
|5.767
|5.913
|81,78
|
|Yarım
|2.787
|2.860
|39,56
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,78
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,05
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43DEVA
Yüzde 5.09 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 675 adet işlem
-
15:42PETUN
Yüzde 6.13 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 015, 536 adet işlem
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 55 artarak (% 1.43 ) 1, 809
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, PRKAB, KONKA, ISGYO, MSGYO
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, AKFGY, KARYE