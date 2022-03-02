***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021..31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBayrampaşa Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi28/02/2022AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan 01.01.2021..31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bayrampaşa Vergi Dairesine verilmiştir.Söz konusu gelir tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006463BIST