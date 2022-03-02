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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

02.03.2022 14:55
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021..31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bayrampaşa Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/02/2022
Açıklamalar

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan 01.01.2021..31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu 2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bayrampaşa Vergi Dairesine verilmiştir.
Söz konusu gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla... 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006463


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Cumhuriyet 5.798 5.885 85,00  
Tam 5.767 5.913 81,78  
Yarım 2.787 2.860 39,56  
Çeyrek 1.398 1.430 19,78  
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