***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 2019 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0 0B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin TMS/TFRS standartlarına göre düzenlenen 31.12.2019 tarihli konsolide mali tablolarında 52.356.278 TL tutarında dönem karı oluşmasına karşılık yasal kayıtlara göre dağıtılabilir kar olmadığından, TMS/TFRS mali tablolarına göre oluşan 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SERVET GYO 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.345.814,51Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 52.356.278 -1.216.160,524. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 52.356.278 -1.216.160,526. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 52.356.278 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 897.64010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.253.91811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 52.356.27820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848849BIST