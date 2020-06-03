***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2020 18:09
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0 0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TMS/TFRS standartlarına göre düzenlenen 31.12.2019 tarihli konsolide mali tablolarında 52.356.278 TL tutarında dönem karı oluşmasına karşılık yasal kayıtlara göre dağıtılabilir kar olmadığından, TMS/TFRS mali tablolarına göre oluşan 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERVET GYO 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.345.814,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 52.356.278 -1.216.160,52
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 52.356.278 -1.216.160,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 52.356.278 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 897.640
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.253.918
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 52.356.278
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848849
BIST