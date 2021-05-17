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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2021 17:58


ırakılmasının Genel Kurul' a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.345.814,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 965.777.999 -22.059.759,15
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 965.777.999 -22.059.759,15
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 965.777.999 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.326.000 2.326.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 968.103.999 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 965.777.999 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936594


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Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,14 28,18 -0,02  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,00  
B. Petrol 69,58 69,58 0,00  
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