***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08.06.2022 tarihli Genel Kurul tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028 0 0B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010 0 0Ek Açıklamalar08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan kararlar 04.07.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Saygılarımızla...Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdfEK: 2 GK tutanak.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.345.814,51Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 672.356.730 686.941.896,774. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 672.356.730 686.941.896,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 672.356.730 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.209.843 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 674.566.573 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 672.356.730 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarakŞirketimizin 31.12.2021 Tarihli Konsolide Mali Tablolarına göre 2021 yılı içerisinde 672.356.730,00 TL dönem karı elde edilmiş olmasına rağmen aynı dönem için Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan 31.12.2021 tarihli mali tablolara göre dönem karı oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul' un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041099BIST