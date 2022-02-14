***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru İşlemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu tarafından 14.01.2022 tarihinde alınan "Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süre Uzatımına Yönelik" karar gereği Sermaye Piyasası Kuruluna 14.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001626BIST