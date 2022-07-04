***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.07.2022 14:54
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 08.06.2022 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.07.2022
Ek Açıklamalar
08.06.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzaması kararı, 04.07.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafında tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041095
BIST
14:482.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 21,70
|Açılış
|: 2.459
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|Önceki Kapanış
|: 2.444
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2.475
En Düşük
2.456
14:4816,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0801
|Açılış
|: 16,8320
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|Önceki Kapanış
|: 16,7820
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16,8349
En Düşük
16,7215
14:4817,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1307
|Açılış
|: 17,5950
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:48977,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 977,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:48
|OYAYO
|9,51
|8.716.604
|% 9,94
|
|KLKIM
|23,70
|109.224.059
|% 8,82
|
|BERA
|15,19
|286.219.962
|% 8,58
|
|TURSG
|5,41
|169.029.216
|% 7,98
|
|PEGYO
|2,08
|23.444.155
|% 7,77
|
|CANTE
|40,08
|65.594.388
|% -9,24
|
|MZHLD
|85,20
|17.173.517
|% -8,44
|
|MAKIM
|15,05
|136.735.444
|% -6,98
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|KFEIN
|21,64
|16.094.973
|% -3,74
|
|THYAO
|49,22
|1.534.618.716
|% -0,16
|
|KOZAL
|197,60
|1.342.536.996
|% 5,67
|
|SISE
|21,80
|985.281.499
|% 2,16
|
|EREGL
|26,74
|725.723.139
|% -1,18
|
|KOZAA
|28,64
|653.100.192
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,87
|560.347.756
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|267.003.715
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,42
|268.589.540
|% 0,23
|
|TSKB
|2,03
|109.170.925
|% -0,98
|
|SISE
|21,80
|985.281.499
|% 2,16
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8285
|16,8346
|% 0,48
|
|Euro
|17,5946
|17,6096
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,4035
|20,5058
|% 0,97
|
|Frank
|17,4660
|17,5713
|% 0,44
|
|Riyal
|4,4709
|4,4933
|% 0,44
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,06
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,78
|
Seans Raporu
14:48
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-
15:03OYAYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 215 adet işlem
-
15:02KRGYO
Yüzde 6.66 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 408 adet işlem
-
15:01PEGYO
Yüzde 7.77 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 490, 553 adet işlem
-
15:00PEGYO
Yüzde 7.77 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 327, 876 adet işlem
-
14:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 14, 974.00 milyon TL de