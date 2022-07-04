***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08.06.2022 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 04.07.2022Ek Açıklamalar08.06.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzaması kararı, 04.07.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafında tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041095BIST