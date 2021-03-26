***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBetonorme Eğitim Tesisi Okul ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 9 Parsel 10.936 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli61.000.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,49Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%117,31Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%5,82İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,67Alım Koşulları%90' ı peşin Kalan %10' u 30 Taksitİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.03.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriTicari Gayrimenkul GeliştirmeKarşı TarafSinpaş GYO A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal Karşılaştırma YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.03.2021-2021/232Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar61.000.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Sinpaş") sahibi olduğu Ankara ili Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 10 Parsel üzerinde kain 56 Adet Bağımsız Bölümden oluşan Starium Alışveriş Merkezi ("Taşınmaz-1") ve Ankara ili Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 9 Parsel üzerinde kain Eğitim Tesisi Okul ve Arsasının (Taşınmaz-2) Sinpaş'tan satın alınmasına,2. Ekspertiz Değeri, 99.505.000,00 TL (KDV ve Vade Farkı Hariç) olarak tespit edilen Taşınmaz-1 ve Ekspertiz Değeri, 61.000.000,00 TL (KDV ve Vade Farkı Hariç) olarak tespit edilen Taşınmaz-2 için toplam 160.505.000,00 TL ödenmesine,3- Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına, toplam 160.505.000,00 TL tutarındaki satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye aşağıda belirtilen ödeme planlarına göre 145.505.000,00 TL+KDV tutarın peşin, kalan 15.000.000,00 TL+KDV tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,4- Bununla birlikte şirketin finansal durumunun elverdiği herhangi bir zamanda, taraflar arasında mutabık kalınarak, o zamana kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve borcun tamamının peşin olarak ödenmesine,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Şirketimiz, Sinpaş GYO ve Arı Finansal Kiralama arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921047BIST