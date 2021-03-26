***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.03.2021 16:48
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Betonorme Eğitim Tesisi Okul ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 9 Parsel 10.936 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
61.000.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,49
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%117,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%5,82
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,67
Alım Koşulları
%90' ı peşin Kalan %10' u 30 Taksit
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.03.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ticari Gayrimenkul Geliştirme
Karşı Taraf
Sinpaş GYO A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/03/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.03.2021-2021/232
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
61.000.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
SServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Sinpaş") sahibi olduğu Ankara ili Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 10 Parsel üzerinde kain 56 Adet Bağımsız Bölümden oluşan Starium Alışveriş Merkezi ("Taşınmaz-1") ve Ankara ili Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 29634 Ada 9 Parsel üzerinde kain Eğitim Tesisi Okul ve Arsasının (Taşınmaz-2) Sinpaş'tan satın alınmasına,
2. Ekspertiz Değeri, 99.505.000,00 TL (KDV ve Vade Farkı Hariç) olarak tespit edilen Taşınmaz-1 ve Ekspertiz Değeri, 61.000.000,00 TL (KDV ve Vade Farkı Hariç) olarak tespit edilen Taşınmaz-2 için toplam 160.505.000,00 TL ödenmesine,
3- Satın alma işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına
, toplam 160.505.000,00 TL tutarındaki satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye aşağıda belirtilen ödeme planlarına göre 145.505.000,00 TL+KDV tutarın peşin, kalan 15.000.000,00 TL+KDV tutarın 30 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile beraber ödenmesine, bu minvalde satış bedelinin satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile ödenmesine,
4- Bununla birlikte şirketin finansal durumunun elverdiği herhangi bir zamanda, taraflar arasında mutabık kalınarak, o zamana kadar işlemiş vade farkıyla beraber erken kapama yapılmasına ve borcun tamamının peşin olarak ödenmesine,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Şirketimiz, Sinpaş GYO ve Arı Finansal Kiralama arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921047
BIST