GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2020 08:35
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin dolaylı iştiraki olan Oswe Real Estate GMBH (Oswe) vasıtasıyla 2014 yılında yatırım yaptığı, 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan taşınmazların yaklaşık 107.000 m2 arsa üzerinde 183.000 m2 ofis ve depo alanından oluşan kısmının 177.000.000 Euro bedelle satışı için alıcı firma ile noter huzurunda sözleşme imzalanmıştır. Satış bedelinden 1.500.000 Euro'luk kısmı Oswe'nin banka hesabına, 4.750.000 Euro'luk kısmı ise noter emanet hesabına Alıcı tarafından ödenmiştir.
Yerel mevzuat ve imzalanan satış sözleşmesi uyarınca, satış işleminin tamamlanabilmesi için ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun satış işlemini onaylaması, Şehir İmar Planlama Birimi'nin satışa konu gayrimenkullerin ifrazını onaylaması ve Belediyenin ön alım hakkını kullanmayacağını bildirmesi (yerel mevzuata göre belediyelerin tüm satış işlemleri için ön alım hakkı bulunmaktadır) gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen süreçlerde bir olumsuzluk yaşanmaması halinde satış işlemi tamamlanacak ve Alıcı satış bedelinin 90.250.000 Euro'luk kısmını 10.04.2020 tarihinde, bakiye kalan 80.500.000 Euro'luk kısmını ise 15.01.2021 tarihinde ödeyecektir. Ayrıca, sözleşmede belirlenen koşullar doğrultusunda noter emanet hesabına alıcı tarafından yatırılan 4.750.000 Euro içerisinden mahsup edilmek üzere  OSWE'ye aylık 750.000 Euro ödeme yapılacaktır. Yukarıda anılan yasal izinlerin uzaması halinde sözleşmede belirlenen şartlara bağlı olarak aylık 750.000 Euro luk ödemeler 2020 yıl sonuna kadar yapılabilecektir. Satış işleminin gerçekleşmemesi halinde Oswe tarafından tahsil edilen aylık ödemeler Alıcı'ya iade edilebilir, böylesi bir durumun gerçekleşmesi halinde halihazırda OSWE tarafından tahsil edilmiş 1.500.000 Euro alıcıya iade edilmeyecektir. 
Anılan satış işlemi sonrasında, OSWE portföyünde 100.000 m2 arsa üzerinde kiralanabilir alanı yaklaşık 107.000 m2 olan ofis, perakende ve depo binaları ile üzerinde yapı bulunmayan sanayi ve lojistik imarlı yaklaşık 35.000 m2 arsa kalmaya devam edecektir. Oswe portföyünde kalmaya devam edecek olan yapılarda doluluk oranı halihazırda %66 olup, aylık yaklaşık 360.000 Euro kira geliri elde edilmektedir. Oswe kısmi satış sonrası elinde kalan bu taşınmazları portföyünde tutmaya devam etmeyi planlamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818716


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:06120.202
Değişim :  0,13% |  153,19
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.333 En Düşük
119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.227.624 % 19,97  
ISBTR 56.350,00 563.500 % 15,00  
RHEAG 2,35 27.539.220 % 14,63  
ESCOM 4,51 40.272.496 % 12,19  
TSPOR 4,35 291.581.066 % 10,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8187 7,8580 % 0,10  
Frank 6,1667 6,2038 % 0,14  
Riyal 1,6077 1,6158 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 7,45  
Altın Gr. 306 306 1,53  
Cumhuriyet 2.028 2.059 12,00  
Tam 2.018 2.068 10,55  
Yarım 975 1.000 5,10  
Çeyrek 489 500 2,56  
Gümüş.Ons 17,64 17,69 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru