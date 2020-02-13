***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı iştiraki olan Oswe Real Estate GMBH (Oswe) vasıtasıyla 2014 yılında yatırım yaptığı, 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan taşınmazların yaklaşık 107.000 m2 arsa üzerinde 183.000 m2 ofis ve depo alanından oluşan kısmının 177.000.000 Euro bedelle satışı için alıcı firma ile noter huzurunda sözleşme imzalanmıştır. Satış bedelinden 1.500.000 Euro'luk kısmı Oswe'nin banka hesabına, 4.750.000 Euro'luk kısmı ise noter emanet hesabına Alıcı tarafından ödenmiştir.Yerel mevzuat ve imzalanan satış sözleşmesi uyarınca, satış işleminin tamamlanabilmesi için ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun satış işlemini onaylaması, Şehir İmar Planlama Birimi'nin satışa konu gayrimenkullerin ifrazını onaylaması ve Belediyenin ön alım hakkını kullanmayacağını bildirmesi (yerel mevzuata göre belediyelerin tüm satış işlemleri için ön alım hakkı bulunmaktadır) gerekmektedir.Yukarıda belirtilen süreçlerde bir olumsuzluk yaşanmaması halinde satış işlemi tamamlanacak ve Alıcı satış bedelinin 90.250.000 Euro'luk kısmını 10.04.2020 tarihinde, bakiye kalan 80.500.000 Euro'luk kısmını ise 15.01.2021 tarihinde ödeyecektir. Ayrıca, sözleşmede belirlenen koşullar doğrultusunda noter emanet hesabına alıcı tarafından yatırılan 4.750.000 Euro içerisinden mahsup edilmek üzere OSWE'ye aylık 750.000 Euro ödeme yapılacaktır. Yukarıda anılan yasal izinlerin uzaması halinde sözleşmede belirlenen şartlara bağlı olarak aylık 750.000 Euro luk ödemeler 2020 yıl sonuna kadar yapılabilecektir. Satış işleminin gerçekleşmemesi halinde Oswe tarafından tahsil edilen aylık ödemeler Alıcı'ya iade edilebilir, böylesi bir durumun gerçekleşmesi halinde halihazırda OSWE tarafından tahsil edilmiş 1.500.000 Euro alıcıya iade edilmeyecektir.Anılan satış işlemi sonrasında, OSWE portföyünde 100.000 m2 arsa üzerinde kiralanabilir alanı yaklaşık 107.000 m2 olan ofis, perakende ve depo binaları ile üzerinde yapı bulunmayan sanayi ve lojistik imarlı yaklaşık 35.000 m2 arsa kalmaya devam edecektir. Oswe portföyünde kalmaya devam edecek olan yapılarda doluluk oranı halihazırda %66 olup, aylık yaklaşık 360.000 Euro kira geliri elde edilmektedir. Oswe kısmi satış sonrası elinde kalan bu taşınmazları portföyünde tutmaya devam etmeyi planlamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818716BIST