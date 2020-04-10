***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bu platformda 13.02.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada dolaylı iştiraki Oswe Real Estate GmbH' nın sahip olduğu taşınmazların bir kısmı için satış sözleşmesinin imzalandığını,Satış işleminin tamamlanması için1- Almanyadaki Rekabet Kurulu' nun satış işlemini onaylaması,2- Şehir İmar Planlama Birimi' nin satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazını onaylaması,3- Belediyenin ön alım hakkını kullanmayacağını açıklaması,gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştır.Bugün itibari ile yukarıda yer alan 3 numaralı madde gerçekleşmiş olup, belediye ön alım hakkını kullanmayacağını taraflara bildirmiştir. Ancak diğer maddelerle ilgili süreçler henüz tamamlanamamış olduğu ve halen devam ettiği için 10.04.2020 tarihinde alıcı tarafından yapılması öngörülen taksit ödemesi, süreçlerin tamamlanmasını takiben yapılacaktır. Ayrıca yine sözleşmeye göre işlemlerin tamamlanacağı tarihe kadar geçecek sürede alıcı tarafından şirketimize aylık olarak 750.000 EURO' luk ödemeler yapılmaya devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837245BIST