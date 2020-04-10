***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 18:09
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bu platformda 13.02.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada dolaylı iştiraki Oswe Real Estate GmbH' nın sahip olduğu taşınmazların bir kısmı için satış sözleşmesinin imzalandığını,
Satış işleminin tamamlanması için
1- Almanyadaki Rekabet Kurulu' nun satış işlemini onaylaması,
2- Şehir İmar Planlama Birimi' nin satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazını onaylaması,
3- Belediyenin ön alım hakkını kullanmayacağını açıklaması,
gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştır.
Bugün itibari ile yukarıda yer alan 3 numaralı madde gerçekleşmiş olup, belediye ön alım hakkını kullanmayacağını taraflara bildirmiştir. Ancak diğer maddelerle ilgili süreçler henüz tamamlanamamış olduğu ve halen devam ettiği için 10.04.2020 tarihinde alıcı tarafından yapılması öngörülen taksit ödemesi, süreçlerin tamamlanmasını takiben yapılacaktır. Ayrıca yine sözleşmeye göre işlemlerin tamamlanacağı tarihe kadar geçecek sürede alıcı tarafından şirketimize aylık olarak 750.000 EURO' luk ödemeler yapılmaya devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837245
BIST
18:0596.471
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364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3174
|8,3592
|% 0,43
|
|Frank
|6,8995
|6,9411
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7744
|1,7833
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|363
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.321
|2.380
|0,50
|
|Tam
|2.386
|2.449
|4,20
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,20
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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