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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimiz bu platformda
 
13.02.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada
Dolaylı iştiraki Oswe' nin sahip olduğu taşınmazların bir kısmı için satış sözleşmesinin imzalandığını, Satış işleminin tamamlanması için,
1-Almanyadaki Rekabet Kurulu tarafından satış işleminin onaylanması gerektiği,
2-Şehir İmar Planlama Birimi tarafından satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazının onaylanması gerektiği,
3-Belediye tarafından ön alım hakkının kullanılmayacağının açıklanması gerektiği konularında kamuoyunu bilgilendirmiştir.
 
10.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada
Frankfurt Belediyesi' nin ön alım hakkını kullanmayacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmiş,
 
24.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada ise
Almanya Rekabet Kurumu' nun ilgili satışa onay verdiğini kamuoyuna açıklamıştır.
 
Şehir İmar Planlama Biriminde, gayrimenkullerin ifrazına ilişkin işlemler devam etmektedir.Satışa ilişkin ilk taksit tutarı olan 90.250.000,00 EUR Oswe Real Estate GBMH' nin noterdeki emanet hesabına 02.06.2020 tarihinde alıcı tarafından ödenmiştir. İfraza ilişkin işlemlerin tamamlanması ile ilgili tutar noter tarafından OSWE' nin hesaplarına aktarılacaktır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, ikinci taksit ödemesi 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla…





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848680


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YONGA 30,08 264.163 % 9,94  
EGCYO 1,14 371.881 % 9,62  
EMNIS 4,46 161.247 % 9,58  
EGCEY 0,92 58.521 % 9,52  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4448 8,4871 % 0,75  
Frank 6,9625 7,0044 % 0,46  
Riyal 1,7853 1,7942 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 -5,99  
Altın Gr. 372 372 0,10  
Cumhuriyet 2.412 2.443 -12,90  
Tam 2.482 2.507 -13,00  
Yarım 1.211 1.227 -6,50  
Çeyrek 606 614 -3,20  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 -0,26  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 40,28 40,28 0,71  
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