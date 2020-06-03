***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bu platformda13.02.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamadaDolaylı iştiraki Oswe' nin sahip olduğu taşınmazların bir kısmı için satış sözleşmesinin imzalandığını, Satış işleminin tamamlanması için,1-Almanyadaki Rekabet Kurulu tarafından satış işleminin onaylanması gerektiği,2-Şehir İmar Planlama Birimi tarafından satışa konu olan gayrimenkullerin ifrazının onaylanması gerektiği,3-Belediye tarafından ön alım hakkının kullanılmayacağının açıklanması gerektiği konularında kamuoyunu bilgilendirmiştir.10.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamadaFrankfurt Belediyesi' nin ön alım hakkını kullanmayacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmiş,24.04.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada iseAlmanya Rekabet Kurumu' nun ilgili satışa onay verdiğini kamuoyuna açıklamıştır.Şehir İmar Planlama Biriminde, gayrimenkullerin ifrazına ilişkin işlemler devam etmektedir.Satışa ilişkin ilk taksit tutarı olan 90.250.000,00 EUR Oswe Real Estate GBMH' nin noterdeki emanet hesabına 02.06.2020 tarihinde alıcı tarafından ödenmiştir. İfraza ilişkin işlemlerin tamamlanması ile ilgili tutar noter tarafından OSWE' nin hesaplarına aktarılacaktır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, ikinci taksit ödemesi 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848680BIST