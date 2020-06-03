***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak16.03.2020 Tarih 12/2020 Sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile, Yönetim Kurula Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı önerilen Sn. Prof. Dr. Lütfi Akca ve Sn. Levent Yıldırım' ın adaylıklarının 04.06.2020 tarihli Genel Kurul' un onayına sunulmasına,Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848836BIST