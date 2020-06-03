***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 17:53
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
16.03.2020 Tarih 12/2020 Sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile, Yönetim Kurula Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı önerilen Sn. Prof. Dr. Lütfi Akca ve Sn. Levent Yıldırım' ın adaylıklarının 04.06.2020 tarihli Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848836
BIST
18:00108.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 108.926
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18:006,7409
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
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375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.080.870
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.970.787
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.953.158
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.774.996
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.780.619
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.777.443
|% -9,93
|
|GLBMD
|4,75
|5.560.577
|% -8,83
|
|ARTI
|2,10
|233.697
|% -7,89
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|ASELS
|31,80
|986.691.877
|% -2,51
|
|THYAO
|12,53
|662.382.784
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|AEFES
|19,65
|560.662.505
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|ODAS
|2,08
|408.419.455
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|311.996.757
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,35
|163.401.527
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4552
|8,4976
|% 0,88
|
|Frank
|6,9699
|7,0119
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7875
|1,7965
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
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|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
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