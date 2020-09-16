***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.02.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin iştiraki Oswe Real Estate GMBH'ın sahip olduğu taşınmazların yaklaşık 107.000 m2 büyüklüğündeki kısmının 177.000.000 Euro bedelle satışı için sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. Yapılan nihai teknik ölçümlerde satışa konu kısmın alanı ilk ölçümden 706 m2 düşük olmak üzere 106.474 m2 olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede satış bedeli ilgili sözleşme hükümleri uyarınca 917.800 Euro azaltılarak 176.082.200 Euro olarak revize olmuştur.Böylece bölünme öncesi yapılan kesin ölçümler sonucu satılacak alanın büyüklüğü 106.474 m2 olarak onaylanmış ve nihai satış bedeli de 176.082.200 Euro olarak kesinleşmiştir.Sonuç olarak, 02.06.2020 tarihinde alıcı tarafından Oswe Real Estate GBMH' nin noterdeki emanet hesabına ödenen tutarın Şirketimizin banka hesabına geçmesi ve gayrimenkullerin ilk kısmının alıcıya teslimi için belediyenin bölünmeye ilişkin nihai onayı beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875335BIST