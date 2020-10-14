***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, iştirakimiz OSWE Real Estate GmbH'ın sahip olduğu taşınmazların bir kısmının satışına ilişkin 13 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda yer alan ilk taksit tutarı olan 90.250.000,00 EURO' nun tamamı bugün itibari ile şirketimiz OSWE Real Estate GmbH' nın banka hesabına geçmiştir. İkinci taksit tutarı ise, 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde hesaplarımıza geçecektir.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881470BIST