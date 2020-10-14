***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 12:04
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, iştirakimiz OSWE Real Estate GmbH'ın sahip olduğu taşınmazların bir kısmının satışına ilişkin 13 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda yer alan ilk taksit tutarı olan 90.250.000,00 EURO' nun tamamı bugün itibari ile şirketimiz OSWE Real Estate GmbH' nın banka hesabına geçmiştir. İkinci taksit tutarı ise, 2021 Yılı Ocak ayı içerisinde hesaplarımıza geçecektir.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881470
BIST
12:351.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:357,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:359,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0235
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:35484,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,24
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ESEN
|12,43
|768.249
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.458.115
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.247.757
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|991.581
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.481.024
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.126.759
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|522.573.379
|% -1,78
|
|SISE
|6,78
|494.291.172
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|428.986.002
|% 0,28
|
|ODAS
|3,54
|409.978.109
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,64
|383.304.892
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|357.295.272
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,76
|522.573.379
|% -1,78
|
|TSKB
|1,19
|200.751.377
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|409.978.109
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,64
|383.304.892
|% 0,28
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9520
|7,9563
|% 0,47
|
|Euro
|9,3232
|9,3294
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2577
|10,3091
|% 0,44
|
|Frank
|8,6519
|8,7041
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,43
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,58
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,47
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|0,12
|