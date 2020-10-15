***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 2016 yılında İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatına başlamış olduğu, İşmodern Ambarlı projesinde 2020 Yılında yapılmış olan ön satış tutarı 57.759.000,00 TL' sına ulaşmıştır. Böylece, bugüne kadar projeden elde edilen ön satış hasılatı toplam 159.297.000,00 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.Projede 1. Etap inşaatımızın tamamlanmasıyla beraber teslimlere başlanmış olup, 1. Etap teslimlerinin bu yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna Duyurulur…Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882006BIST