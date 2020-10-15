***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 18:08
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2016 yılında İstanbul Beylikdüzü' nde inşaatına başlamış olduğu, İşmodern Ambarlı projesinde 2020 Yılında yapılmış olan ön satış tutarı 57.759.000,00 TL' sına ulaşmıştır. Böylece, bugüne kadar projeden elde edilen ön satış hasılatı toplam 159.297.000,00 TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Projede 1. Etap inşaatımızın tamamlanmasıyla beraber teslimlere başlanmış olup, 1. Etap teslimlerinin bu yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna Duyurulur…
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882006
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.719.250
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9339
|7,9378
|% 0,34
|
|Euro
|9,2898
|9,3020
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2234
|10,2747
|% -0,37
|
|Frank
|8,6486
|8,7007
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|1,79
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem