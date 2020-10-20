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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2020 10:52
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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mahallesi 2435 Ada 4 Parselde yer alan A Sınıfı Ofis ve Perakende alanlarından oluşan ticari gayrimenkul projemizde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Projemiz yaklaşık 20.500 m2 brüt inşaat alanına sahip Perakende alanları ve A sınıfı ofislerden oluşmaktadır.
 
Projemizde bulunan 1.217,90 m2  brüt alana sahip bir dükkanın satışına ilişkin  Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ile "Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır, satış bedeli 20.000.000,00 TL' dir, bu bedelin %50' si peşin olarak tahsil edilmiş, %25'si yer tesliminde, kalan %25' i ise iskan alımında tahsil edilecektir. Projemizin 18 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
Kamuoyuna Duyurulur,
 
            
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882526


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YESIL 36,30 9.100.975 % 10,00  
AKSGY 4,18 76.289.284 % 10,00  
KARTN 930,40 865.272 % 9,99  
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Altın Ons 1.906 1.906 1,79  
Altın Gr. 484 484 1,45  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -3,00  
Tam 3.190 3.270 -5,99  
Yarım 1.542 1.582 -2,90  
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B. Petrol 42,62 42,62 0,00  
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