***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Finanskent Mahallesi 2435 Ada 4 Parselde yer alan A Sınıfı Ofis ve Perakende alanlarından oluşan ticari gayrimenkul projemizde inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Projemiz yaklaşık 20.500 m2 brüt inşaat alanına sahip Perakende alanları ve A sınıfı ofislerden oluşmaktadır.Projemizde bulunan 1.217,90 m2 brüt alana sahip bir dükkanın satışına ilişkin Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. ile "Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır, satış bedeli 20.000.000,00 TL' dir, bu bedelin %50' si peşin olarak tahsil edilmiş, %25'si yer tesliminde, kalan %25' i ise iskan alımında tahsil edilecektir. Projemizin 18 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882526BIST