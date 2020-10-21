Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2020 08:03
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimizin, Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak
-          Şirketimizin Almanya'daki iştiraki Oswe Real Estate GMBH'a (Oswe) ait gayrimenkullerin kısmen satışının tamamlanmış ve ilk taksit ödemesinin alıcılar tarafından OSWE hesaplarına yatırılmış olduğu ve
-          Buna göre daha önce Oswe'nin hissedarı olan Deks Yatırım A.Ş.'nin (Deks) diğer hissedarları ile imzalanan 15.11.2019 tarihli hisse devir sözleşmeleri uyarınca, Oswe'nin başlangıçtaki ortaklık yapısını tekrar tesis edecek şekilde, Şirketimize ait Oswe hisselerinin bir kısmının yeni kurulacak bir şirkete ve yeni kurulacak şirketin hisselerinin de Deks'in diğer hissedarlarına devredilmesi gerektiği,
dikkate alınarak
1.      Paylarının tamamı Şirketimize ait olan Yeni Deks Yatırım A.Ş. unvanlı ve 2.963.863,64 TL sermayeli bir şirket kurulmasına,
2.      Oswe'nin sermayesinin %21,35'ine denk gelen 426.978 adet hissenin 2.963.863,64 TL bedelle Yeni Deks Yatırım A.Ş.'ye devredilmesine,
3.      Yeni Deks Yatırım A.Ş.'nin paylarının tamamının nominal değeri olan 2.963.863,64 TL bedelle Deks'in diğer hissedarlarına devredilmesine,
4.      Böylece başlangıçta Oswe'nin %72,65 oranındaki paylarına Deks üzerinden sahip olan Şirketimizin, aynı paylara bu sefer doğrudan sahip olmasına, diğer yandan başlangıçta Oswe'nin 21,35% oranındaki paylarına Deks üzerinden sahip olan diğer hissedarların aynı paylara bu sefer Yeni Deks Yatırım A.Ş. üzerinden sahip olmasına,
katılanların oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882691


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.220
Değişim :  0,75% |  9,12
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.214
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 11,00 1.387.232 % 10,00  
BASCM 8,36 494.449 % 10,00  
DAGI 14,52 18.074.394 % 10,00  
FORMT 8,80 19.571.869 % 10,00  
KARTN 1.023,40 1.533.053 % 10,00  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,8406 7,8453 % -0,26  
Euro 9,2925 9,2979 % -0,02  
Sterlin 10,2102 10,2614 % 0,58  
Frank 8,6384 8,6905 % 0,06  
Riyal 2,0850 2,0955 % -0,25  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 11,38  
Altın Gr. 483 483 1,18  
Cumhuriyet 3.202 3.250 10,00  
Tam 3.187 3.266 12,01  
Yarım 1.540 1.580 5,80  
Çeyrek 773 790 2,91  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 0,37  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,08  
B. Petrol 42,58 42,58 -0,58  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru