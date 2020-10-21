***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak- Şirketimizin Almanya'daki iştiraki Oswe Real Estate GMBH'a (Oswe) ait gayrimenkullerin kısmen satışının tamamlanmış ve ilk taksit ödemesinin alıcılar tarafından OSWE hesaplarına yatırılmış olduğu ve- Buna göre daha önce Oswe'nin hissedarı olan Deks Yatırım A.Ş.'nin (Deks) diğer hissedarları ile imzalanan 15.11.2019 tarihli hisse devir sözleşmeleri uyarınca, Oswe'nin başlangıçtaki ortaklık yapısını tekrar tesis edecek şekilde, Şirketimize ait Oswe hisselerinin bir kısmının yeni kurulacak bir şirkete ve yeni kurulacak şirketin hisselerinin de Deks'in diğer hissedarlarına devredilmesi gerektiği,dikkate alınarak1. Paylarının tamamı Şirketimize ait olan Yeni Deks Yatırım A.Ş. unvanlı ve 2.963.863,64 TL sermayeli bir şirket kurulmasına,2. Oswe'nin sermayesinin %21,35'ine denk gelen 426.978 adet hissenin 2.963.863,64 TL bedelle Yeni Deks Yatırım A.Ş.'ye devredilmesine,3. Yeni Deks Yatırım A.Ş.'nin paylarının tamamının nominal değeri olan 2.963.863,64 TL bedelle Deks'in diğer hissedarlarına devredilmesine,4. Böylece başlangıçta Oswe'nin %72,65 oranındaki paylarına Deks üzerinden sahip olan Şirketimizin, aynı paylara bu sefer doğrudan sahip olmasına, diğer yandan başlangıçta Oswe'nin 21,35% oranındaki paylarına Deks üzerinden sahip olan diğer hissedarların aynı paylara bu sefer Yeni Deks Yatırım A.Ş. üzerinden sahip olmasına,katılanların oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882691BIST