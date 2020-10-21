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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2020 18:14
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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin portföyünde yer alan Deposite Outlet Alışveriş Merkezi' nde 2017 Yılında başlayan yenileme çalışmalarımız, 2020 yılı şubat ayında tamamlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2017 yılında ortalama aylık kira gelirimiz, 494.000,00 TL iken Eylül 2020 dönemi sonunda 803.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Pandemi sürecinde 2 ay süre ile kapatılmış olmasına rağmen Alışveriş Merkezimizdeki kira gelirlerimizin yenileme çalışmaları, yeni kiralamalar ve artan ziyaretçi sayıları sayesinde 2017 yılına oranla % 60 artarak toplamda yaklaşık 10.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği, yıl sonundaki aylık kira gelirimizin ise 1.100.000,00 TL' nı aşması beklenmektedir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882892


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