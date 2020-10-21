***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 18:14
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Deposite Outlet Alışveriş Merkezi' nde 2017 Yılında başlayan yenileme çalışmalarımız, 2020 yılı şubat ayında tamamlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2017 yılında ortalama aylık kira gelirimiz, 494.000,00 TL iken Eylül 2020 dönemi sonunda 803.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
Pandemi sürecinde 2 ay süre ile kapatılmış olmasına rağmen Alışveriş Merkezimizdeki kira gelirlerimizin yenileme çalışmaları, yeni kiralamalar ve artan ziyaretçi sayıları sayesinde 2017 yılına oranla % 60 artarak toplamda yaklaşık 10.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği, yıl sonundaki aylık kira gelirimizin ise 1.100.000,00 TL' nı aşması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882892
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0591
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8028
18:059,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0271
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8048
|7,8068
|% -0,75
|
|Euro
|9,2647
|9,2727
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2416
|10,2930
|% 0,89
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem