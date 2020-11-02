***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, iştirakimiz OSWE Real Estate GmbH' ın sahip olduğu taşınmazların bir kısmının satışına ilişkin 2021 Yılı Ocak ayında tahsili planlanan İkinci taksit ödemesi Alıcının gayrimenkullerin yer tesliminin öne alınması talebi üzerine 30 Ekim 2020 Cuma günü tahsil edilmiştir. Böylece işbu satışa dair toplam 176.082.200,00 EURO satış bedelinin tamamı hesaplarımıza geçmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna Duyurulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885327BIST