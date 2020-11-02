***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 10:20
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen, iştirakimiz OSWE Real Estate GmbH' ın sahip olduğu taşınmazların bir kısmının satışına ilişkin 2021 Yılı Ocak ayında tahsili planlanan İkinci taksit ödemesi Alıcının gayrimenkullerin yer tesliminin öne alınması talebi üzerine 30 Ekim 2020 Cuma günü tahsil edilmiştir. Böylece işbu satışa dair toplam 176.082.200,00 EURO satış bedelinin tamamı hesaplarımıza geçmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna Duyurulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885327
BIST
13:041.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 26,95
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:048,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:049,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0921
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:04508,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,67
|Açılış
|: 508,96
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KARTN
|1.994,00
|8.767.618
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|ASELS
|17,84
|807.777.210
|% 6,51
|
|GARAN
|6,71
|589.486.488
|% 1,67
|
|SISE
|6,28
|586.704.157
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|235.585.663
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|199.267.949
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|207.301.465
|% 2,33
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3767
|8,3827
|% 0,44
|
|Euro
|9,7546
|9,7631
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,7946
|10,8488
|% 0,19
|
|Frank
|9,1192
|9,1741
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% 0,64
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|