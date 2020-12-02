***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 16:58
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bankalardan kullanmış olduğu kredilerin 2019 yıl sonu itibariyle ana para bakiyesi 10.250.000,00 TL ve 4.804.361,28 EURO idi. Son yıllarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve şirketimizin "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin faiz ve döviz riskimizin azaltılması yönünde tavsiye kararları kapsamında 2020 yılı içerisinde farklı dönemlerde kredi kapamaları gerçekleştirilmiştir. Kasım ayında yapmış olduğumuz son kredi ödemesiyle birlikte bahse konu kredi borçlarımızın tamamı kapatılmış olup, işbu açıklama tarihinde şirketimizin bankalara kredi borcu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890983
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8821
En Düşük
7,7709
18:059,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0679
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5375
En Düşük
9,4041
18:05462,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,78
|Açılış
|: 462,61
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
463,50
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8586
|7,8662
|% 0,44
|
|Euro
|9,5099
|9,5231
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4772
|10,5298
|% -0,02
|
|Frank
|8,7430
|8,7957
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,30
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|48,33
|48,33
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
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17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem