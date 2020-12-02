***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bankalardan kullanmış olduğu kredilerin 2019 yıl sonu itibariyle ana para bakiyesi 10.250.000,00 TL ve 4.804.361,28 EURO idi. Son yıllarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve şirketimizin "Riskin Erken Saptanması Komitesi" nin faiz ve döviz riskimizin azaltılması yönünde tavsiye kararları kapsamında 2020 yılı içerisinde farklı dönemlerde kredi kapamaları gerçekleştirilmiştir. Kasım ayında yapmış olduğumuz son kredi ödemesiyle birlikte bahse konu kredi borçlarımızın tamamı kapatılmış olup, işbu açıklama tarihinde şirketimizin bankalara kredi borcu bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890983BIST