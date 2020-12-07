***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya' daki iştirakimiz Oswe Real Estate GMBH,Satıştan sonra portföyünde kalan gayrimenkullerde, 2020 yılı içinde toplam 16.106 m2 yeni alan kiralaması yaparak, doluluk oranını % 60 seviyesinden bugün itibariyle % 73' e çıkarmıştır.Kamuoyuna duyurulur,Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891815BIST