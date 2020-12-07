***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 17:52
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Almanya' daki iştirakimiz Oswe Real Estate GMBH,
Satıştan sonra portföyünde kalan gayrimenkullerde, 2020 yılı içinde toplam 16.106 m2 yeni alan kiralaması yaparak, doluluk oranını % 60 seviyesinden bugün itibariyle % 73' e çıkarmıştır.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891815
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
18:057,8100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
18:059,4643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
18:05467,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,48
|Açılış
|: 467,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
|26.459.508
|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
|% 9,91
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8081
|7,8100
|% -0,04
|
|Euro
|9,4597
|9,4643
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4250
|10,4773
|% -0,40
|
|Frank
|8,7364
|8,7890
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|26,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,06
|
|B. Petrol
|48,68
|48,68
|-0,57
|