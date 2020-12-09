***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.11.2020 tarihli açıklamasında, Oswe Real Estate GmbH firmasının yapacağı kar payı ödemesine ilişkin dönem sehven 2021 olarak yazılmıştır. Yapılacak olan ödemenin 2020 Yılı karından yapılacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892287BIST